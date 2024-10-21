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«سوق أبوظبي» يدرج أسهم «ايه دي ان اتش للتموين» غداً

«سوق أبوظبي» يدرج أسهم «ايه دي ان اتش للتموين» غداً
22 أكتوبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج شركة ايه دي ان اتش للتموين تحت الرمز ADNHC للتداول في السوق ضمن السوق الأول - الفئة الأولى، وذلك اعتباراً من غد الأربعاء الموافق 23 أكتوبر الجاري، ضمن قطاع السلع الاستهلاكية.
وقال السوق في تعميم صادر أمس إن سعر السهم سيكون معوماً خلال الجلسات الثلاث الأولى بحيث لا يخضع لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها (15% أعلى و10% أدنى)، ولغايات احتساب نسبة التغيير في سعر التداول سيكون السعر المرجعي هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام البالغ 0.96 درهم للسهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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