تراجع أسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتقلص مكاسبها في اليوم السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 26 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 74.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر سنتين إلى 70.54 دولار للبرميل في اليوم الأخير للعقد كأقرب شهر استحقاق.



وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولاً لديسمبر 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 69.81 دولار للبرميل.



واستقرت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بنحو اثنين بالمئة أمس الاثنين، لتعوض بعض الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي بأكثر من سبعة بالمئة.