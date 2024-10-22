الذهب يحوم قرب مستوى قياسي مرتفع مع الإقبال على الملاذات الآمنة

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وحومت قرب مستوى قياسي مرتفع بلغته الجلسة السابقة، وسط حالة من عدم اليقين بخصوص الانتخابات الأميركية وتوقعات بخفض بنوك مركزية رئيسية لأسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.44 دولار للأوقية. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2746.20 دولار للأوقية.



وقفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق أمس الاثنين مسجلاً 2740.37 دولار للأوقية، وصعد بأكثر من 32 بالمئة منذ بداية هذا العام.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 34.05 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ نهاية 2012 في الجلسة الماضية.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1006.87 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1062.59 دولار للأوقية.