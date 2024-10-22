الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
22 أكتوبر 2024 12:03

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، حصوله على جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جوائز "جلوبال فاينانس" العالمية لعام 2025.

وتؤكد الجائزة التزام المصرف بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلوله التمويلية ومنصاته المبتكرة المصممة لدفع وتعزيز نمو الأعمال.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل
استمرار حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي إن هذا التكريم دليل على الجهود المستمرة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم بدور محوري في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في المنطقة.

من جانبه، قال مانو أناند، رئيس قطاع الأعمال المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري للاقتصاد، ومصرف أبوظبي الإسلامي ملتزم بتزويد متعامليه بحلول مالية مبتكرة تدعم نموهم ونجاحهم.
 

المصدر: وام
مصرف أبوظبي الإسلامي
الإمارات
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اليوم 10:19
مورينيو يجهز «المسمار الأخير» في نعش تن هاج!
الرياضة
مورينيو يجهز «المسمار الأخير» في نعش تن هاج!
اليوم 14:50
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: فرحتنا بتدافع الشباب العربي بالملايين نحو القراءة تدفعنا للتفاؤل
اليوم 14:46
شعار حملة الإمارات معك يا لبنان
علوم الدار
استمرار حملة «الإمارات معك يا لبنان» في أبوظبي
اليوم 14:44
مذكّرة تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«هيلتون» لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية
اقتصاد
مذكّرة تفاهم بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«هيلتون» لتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©