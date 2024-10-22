"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، حصوله على جائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جوائز "جلوبال فاينانس" العالمية لعام 2025.

وتؤكد الجائزة التزام المصرف بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلوله التمويلية ومنصاته المبتكرة المصممة لدفع وتعزيز نمو الأعمال.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي إن هذا التكريم دليل على الجهود المستمرة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يساهم بدور محوري في دفع مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في المنطقة.

من جانبه، قال مانو أناند، رئيس قطاع الأعمال المصرفية في مصرف أبوظبي الإسلامي إن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد العمود الفقري للاقتصاد، ومصرف أبوظبي الإسلامي ملتزم بتزويد متعامليه بحلول مالية مبتكرة تدعم نموهم ونجاحهم.

