أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية

كشفت أرادَ النقاب عن مشروع W رزيدنسز في دبي هاربر، وهو عبارة عن مجمّع أيقوني جديد يضم ثلاثة أبراج سكنيّة فاخرة بإطلالات بحرية مع باقةٍ من المرافق الخدمية، وفق أعلى المعايير العالميّة في قلب إحدى أكثر الأحياء المرموقة التي تشهد طلباً قوياً في دبي. وقد تمت المباشرة بالمبيعات في هذا المجمّع المتكامل الذي تم إطلاقه بالتعاون مع شركة ماريوت الدوليّة، وبقيمة 5 مليار درهم إماراتي، حيث يضم أكثر من 400 شقة فخمة تحت إدارة العلامة الفندقيّة تمنح المالكين فيه فرصة لتجربة أسلوب حياة متكامل وإيجابي ونشط في قلب دبي.









ومن المقرّر الانتهاء من العمل على المشروع في عام 2027، وتم تصميمه بحيث يتوافق مع معايير الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من المستوى الفضيّ. وسيوفر W رزيدنسز في دبي هاربر تجربة معيشة فاخرة على مرسى اليخوت مع إطلالات خلابة على مشهد الأبراج السكنيّة الاستثنائي في مدينة دبي. وقد استوحي تصميم المجمّع السكني المكوّن من 40 طابقاً من البيئة المحيطة، حيث يربط بانسجامٍ بين ممشى المارينا، والمرفأ، وقبّة دبي سماوية ليعكس تفرّد وجمال المشهد الحضري على الواجهة البحرية. وستتيح الخطوط المنحنية للأبراج الثلاثة ضمن المجمّع أن تندمج في تناغمٍ جميلٍ، حيث يلتقي مشهد السماء الصافية مع صفحة المياه الهادئة.



وتتنوّع الخيارات المتوفرة للمشترين، ابتداءً من الشقق الأنيقة من غرفة نوم واحدة، وصولاً إلى الوحدات السكنية الفاخرة من خمسة غرف، بما في ذلك شقق البنتهاوس العلوية التي تتضمن مسابح خاصة مع إطلالات رائعة. كما يتضمن المجمّع كذلك باقة من شقق الدوبلكس من ثلاث وأربع غرف نوم ضمن القسم المركزي في كلّ برج، بحيث توفر لمالكيها تجربة نمط حياة عصرية استثنائي. وتمتاز جميع المنازل في W رزيدنسز في دبي هاربر بمساحات معيشة رحبة تتكامل مع الإطلالات الخارجية وتستفيد من التقنيات الذكية، والمخططات الأنيقة، وأفضل العلامات التجارية للمطابخ والمرافق الصحية، بالإضافة إلى النوافذ التي تمتد من الأرض حتى السقف، والتشطيبات الراقية وفق أعلى المعايير العالميّة.







وتعليقاً على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «يجمع مشروع W رزيدنسز في دبي هاربر بين خبرة أرادَ الاستثنائية في التصميم والتطوير والطاقة الحضرية الحيوية التي تتمتع بها علامة دبليو للفنادق لدى ماريوت الدوليّة، مما سيوفر وجهة فاخرة جديدة تضاف إلى المشهد العمراني الراقي والأيقوني المتنامي في دبي. ونحن نتطلّع للعمل مع شركائنا الجُدد لبث الحياة في هذه الوجهة العصرية الرائعة».



وسترتبط الأبراج الثلاثة عبر طابق بوديوم يضم باقة واسعة من المرافق، بما في ذلك أطول مسبح إنفينيتي بدبي، وبطول 200 متر، مع إطلالةٍ مميزة باتجاه عين دبي. كما ستتضمن المرافق الحصرية في مستوى البوديوم كذلك صالة للمقيمين، واستوديو للتسجيل الموسيقي، وغرفة محاكاة رياضية، وغرفة ألعاب، وسينما داخلية، ومركز لياقة كبير، واستوديو لليوغا والبيلاتس، وسبا، وأجنحة للزوّار، ومساحات عمل مشتركة، ونادي للأطفال.





وتضم مرافق المجمّع السكني المفتوحة أمام عامة الناس باقة مختارة من المطاعم الراقية مع إطلالاتٍ رائعة على منطقة المارينا إضافة إلى مجموعةٍ من المحال التجارية ضمن طابق البوديوم، ومركز ويلفِت للياقة البدنية بمساحة 43,000 قدم مربع، والذي يمثّل أكبر نادي للياقة في تلك المنطقة. كما سيتمتع المالكون بباقةٍ متنوّعةٍ من الخدمات والمميزات الإضافية في إطار شراكة مع علامة أونفيا من ماريوت والتي تتضمن العديد من المزايا والمكافآت الحصرية ضمن برنامج (Marriott Bonvoy).



من جانبه، قال جايديف مينيزيس، نائب الرئيس الإقليمي لقسم المشاريع متعددة الاستخدامات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة ماريوت الدوليّة: «نحن متحمسون لهذا التعاون المثمر بين ماريوت الدوليّة وشركة أرادَ من أجل إطلاق مشروع W رزيدنسز في دبي هاربر، والذي سيوفر نمط الحياة الحصري الذي تتميّز به علامة 'W' من ماريوت في منطقة الواجهة البحرية الجذابة بدبي هاربر».























ويضم دبي هاربر، والمعروف بموقعه المميّز بين جزيرة بلوواترز ونخلة جميرا، باقة متنوّعة من الخيارات السكنية والتجارية وخدمات اليخوت والضيافة الحصرية، حيث سيحظى المالكون الجُدد بفرصة للاستفادة من المرافق الخدميّة المتكاملة التي يقدمها أكبر مرفأ في الخليج ونادي اليخوت بدبي هاربر.





هذا، وقد قامت شركة شمال القابضة بتطوير منطقة دبي هاربر، والتي ارتفع معدل أسعار المبيعات فيها بواقع 55% بين الربع الثالث من عام 2021 والربع الثاني لعام 2024، وذلك وفقاً لشركة بروبرتي مونيتور، كما ستستفيد المنطقة كذلك من مشروع جسر جديد سيربطها مباشرة بشارع الشيخ زايد، مما سيقلل من أوقات التنقل ويخفف الازدحامات المرورية على المقيمين في المشروع.







من الجدير بالذكر أن W رزيدنسز في دبي هاربر يمثل المشروع الثالث لشركة أرادَ في دبي، وذلك بعد مشروعي أرماني بيتش رزيدنسز بنخلة جميرا وجوري هيلز بعقارات جميرا للجولف، فضلاً عن كونه مشروع أرادَ الخامس تحت إدارة علامةٍ فندقية على مستوى الإمارات. وقد أطلقت أرادَ منذ مباشرة أعمالها في عام 2017 محفظة مشاريع متكاملة بقيمة إجمالية بلغت 60 مليار درهم إماراتي، وأكملت حتى الآن أكثر من 9,000 وحدة سكنية.





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