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اقتصاد

«إيدج» تستعرض حلولها التكنولوجية في «مراكش للطيران»

«إيدج» تستعرض حلولها التكنولوجية في «مراكش للطيران»
22 أكتوبر 2024 13:47

أبوظبي (الاتحاد)
 تشارك «إيدج»، إحدى المجموعات المتخصصة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، لأول مرة في معرض مراكش الدولي للطيران 2024، الذي سيقام في قاعدة القوات الجوية الملكية المغربية في مراكش بالمغرب في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل. 
وتؤكد هذه المشاركة الاستراتيجية التزام إيدج تجاه المملكة المغربية، بحيث تعزز تركيزها على دعم النمو الإقليمي وتوسيع دورها في المشهد المتطور للتكنولوجيا والطيران في منطقة شمال أفريقيا.وخلال الحدث الذي يقام كل عامين، تعرض «إيدج» مجموعتها المتميزة من الأسلحة الذكية، والطائرات المسيّرة المستقلة، والحلول غير الفتاكة، والأسلحة الخفيفة، والذخيرة من العيار المتوسط ​​إلى الكبير. كما ستشارك المجموعة في جلسات نقاش حول الابتكارات التكنولوجية، والآفاق المستقبلية، والاتجاهات الرئيسة التي تشكل صناعة الدفاع.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تُركز مشاركتنا الأولى في معرض مراكش الدولي للطيران على عرض قدرات إيدج المتنوعة في مجالات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، وتُسلط الضوء على تميّزنا في معالجة التحديات العملياتية التي يواجهها عملاؤنا في المنطقة. وبصفتنا شريكاً موثوقاً في مجال التكنولوجيا، فإننا نهدف إلى إبراز الحلول التي تعزز المرونة والكفاءة التشغيلية. ونحن على ثقة بأن هذه خطوة رئيسة أولى نحو شراكة طويلة الأمد مع المملكة المغربية الهادفة إلى ضمان استمرارية النمو الاقتصادي المستدام  وتعزيز الأمن، على حد سواء».
وفي مجال الأسلحة الذكية، تعرض «إيدج» عائلة «ديزيرت ستينغ» من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، وعائلة «ثاندر»، و«راش» من الذخائر الموجهة بدقة والفعالة من حيث التكلفة، ومجموعة «الطارق» من الذخائر المعيارية الموجهة بدقة التي أثبتت كفاءتها في تنفيذ المهام، ليلاً ونهاراً، وفي جميع الأحوال الجوية، ونظام صواريخ الدفاع الجوي «سكاي نايت» القابل للنشر السريع. وستشمل الذخائر الجوالة المعروضة الطائرة رباعية المراوح «QX-1و QX-2»،وطائرة «HUNTER 2-S» ثابتة الجناحين، وعائلة «شادو» من أنظمة الضربة السريعة.
وفي مجال الأنظمة المستقلة، تسلط «إيدج» الضوء على طائرة «قرموشة» المسيرة الخفيفة ذات الأجنحة الدوارة، والطائرة المسيّرة ذات الأجنحة الثابتة الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي«QX-4 وQX-5» وستشمل الأسلحة الخفيفة المعروضة مجموعة «كراكال» من المسدسات القتالية عالية الأداء، والمدافع الرشاشة، والبنادق الهجومية التي أثبتت كفاءتها في المهام، وبنادق القنص الدقيقة. كما سيتم عرض الحلول غير الفتاكة مثل، القنابل الهجينة وذخيرة النيران غير المباشرة.

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