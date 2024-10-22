النسخة الرابعة لـ«عالم القهوة» تنطلق في دبي فبراير المقبل

دبي(الاتحاد)

تنطلق الدورة الرابعة من معرض عالم القهوة - دبي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 - 12 فبراير 2025، على مساحة 20 ألف متر مربع، بزيادة 33% عن العام الماضي، لتمكين عدد أكبر من العارضين من المشاركة في المعرض، الذي يُسلّط الضوء على أحدث ما وصلت إليه صناعة القهوة في العالم، موفّرًا منصّة مثاليّة لتبادل الخبرات بين المزارعين، والتجّار، والمصنّعين، والموزّعين، والشركات الصغيرة والمتوسّطة، وأصحاب المقاهي، والمحامص، والفنادق، وعشّاق ومتذوّقي القهوة، والباريستا من جميع أنحاء العالم.

وتنظّم المعرض دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصّة، في الوقت الذي تشير فيه التوقّعات إلى وصول قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 11,5 مليار دولار عام 2025.وقال يانيس أبوستولوبولوس الرئيس التنفيذي لجمعية القهوة المتخصصة: «تتمتع دبي بموقع استراتيجي فريد يميّزها عن غيرها من مدن العالم، ما يجعل المشاركة في معرض القهوة دبي فرصة استثنائية، حيث تُعدّ المدينة مركزًا تجاريًا عالميًا هو الأكثر ملاءمةً لنموّ الأعمال، كما أنها تقع في منطقة تشهد فيها ثقافة القهوة تطوّرا واسعًا؛ ولذلك كان مهمًا أن تتعاون أكبر جمعية للقهوة في العالم مع مركز دبي التجاري العالمي، ودي إكس بي لايف، لتنظيم أحد أهم معارض القهوة في العالم؛ ونحن نرى أن الدورة الرابعة للمعرض سوف تكون الأكبر والأهم بين جميع الدورات السابقة».

من جانبه قال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لــ دي إكس بي لايف: «يدعم معرض عالم القهوة النموّ المتواصل لدبي كمركز تجاري عالمي، وهو شهادة على مكانتها المتزايدة في المنطقة فيما يتعلّق بالقهوة المختصّة»، وأضاف: «نحن نشهد ازدهار مستقبل صناعة القهوة هنا في دبي، التي توفّر فرصًا لا مثيلَ لها للشركات المحليّة والعالميّة الساعية لزيادة استثماراتها وتوسيع عملياتها، ونحن فخورون بأن نلعب دورًا مهمًا في زيادة هذا الزخم، ونتطلّع للترحيب بالمحترفين والمختصّين المشاركين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة وتجربة أفضل ما يقدّمه لهم هذا الحدث العالمي المهم في هذه الصناعة سريعة النموّ».

يُعدُّ عالم القهوة – دبي، الملتقى السنوي لروّاد صناعة القهوة وعشّاقها، ويوفّر لهم فرصة الاطلاع على التجارب والأنشطة الفريدة والجديدة، والمشاركة في ورش العمل والمحاضرات المتخصصّة والبطولات والمسابقات العالميّة، التي تمنح جوائزها لأبرز المشاركين في مجالات التصميم والابتكار؛ ويتضمّن المعرض عددًا من مناطق الجذب الفريدة، بما في ذلك قرية التحميص «روسترز فيليج»، و«كابينج روم»، و«برو بار».

تحتل القهوة مكانة بارزة في صناعة الأغذية والمشروبات باعتبارها أحد المشروبات الأكثر استهلاكًا على مستوى العالم، وقد بلغ إجمالي الاستهلاك العالمي للقهوة العام الماضي حوالي 11.9 مليون طن. وكانت الدورة الثالثة للمعرض قد اجتذبت أكثر من 13,000 زائر متخصّص، و1,650 شركة وعلامة تجارية؛ ويعكس هذا النموّ الأهمية المتزايدة لصناعة القهوة كسلعة استراتيجية عالميًا إذ يمثّل البن الأخضر ثاني أكثر السلع المتداولة في العالم بعد النفط.