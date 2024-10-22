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الشريك المؤسس لتطبيق «كريم»: استقطاب المواهب التقنية ساهم في بناء شركات ملياريه

الشريك المؤسس لتطبيق «كريم»: استقطاب المواهب التقنية ساهم في بناء شركات ملياريه
22 أكتوبر 2024 19:11

استضاف مجلس حنيف حسن القاسم الثقافي ندوة بعنوان «ريادة الأعمال التقنية في المنطقة: الواقع والمستقبل»، قدمها مدثر شيخا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق كريم، تناول فيها أبرز التحولات والتحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في المنطقة العربية، كما استعرض رؤيته حول العوامل الأساسية للنهوض بقطاع الأعمال التكنولوجية. وأكد الدكتور حنيف القاسم أهمية المشاريع والمبادرات الناجحة التي تلهم الآخرين، وشدد على أن مثل هذه اللقاءات توفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة التي تشكل دفعة نحو المزيد من الابتكار. من جهته، قال مدثر شيخا إنه قبل 12 عاماً كانت هناك صعوبة كبيرة في جذب الكفاءات التقنية، حيث كانت معظم المواهب تدرس في الخارج، وكانت المتاحة منها تفضل العمل على مشاريعها الخاصة. لكنه أكد أن هذه المشكلة تم تجاوزها بفضل وجود الشركة في دبي، التي أصبحت حاضنة للمواهب التقنية من جميع أنحاء العالم. وأشار شيخا إلى ثلاثة عوامل رئيسة يجب توافرها لبناء قطاع أعمال تكنولوجي ناجح، وهي: الموهبة، رأس المال، وبيئة العمل. وأكد أن وجود هذه العوامل هو ما سيساعد المنطقة على بناء شركات تكنولوجية عالمية قادرة على حل المشاكل الإقليمية. وأضاف شيخا أن التفكير في أن شركة بحجم «جوجل» تساوي قيمتها أعلى من الناتج القومي للعديد من الدول الكبرى في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية ومصر وباكستان مجتمعين، يدعونا إلى التفكير بشكل مختلف حول تطوير التكنولوجيا، وأوضح أن بناء الشركات المليارية يتطلب تقليل التحديات الجغرافية التي تواجه الشركات الناشئة، وتسهيل حصولها على أسواق واستثمارات أكبر، بالإضافة إلى بناء «أبطال إقليميين» ودعم الاستثمار في التعليم العالي والأبحاث. أهمية الملكية الفكرية خلال الندوة، أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية عبدالرحمن المعيني ضرورة الاهتمام بحماية الملكية الفكرية، خاصة مع تزايد عدد الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وأشار إلى أن العديد من الشركات التكنولوجية الجديدة لا تعطي اهتماماً كافياً لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعرضها لمخاطر قانونية كبيرة، ودعا إلى ضرورة التوعية بأهمية هذه الخطوة لضمان استمرار النجاح.
 

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