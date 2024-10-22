«مدن» تطلق المرحلة الأولى من مشروع «ميسان» في جزيرة الريم



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مُدن»، مشروع «ميسان» للتملك الحر في جزيرة الريم، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع مجتمعين سكنيين عصريين ومتكاملين هما «ميار»، و«ثريا».

ويعد مشروع «ميسان»، الذي يمتد على مساحة أكثر من 600 ألف متر مربع،، أحد المشاريع الرائدة التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في جزيرة الريم.

ويضم المجتمع السكني «ميار» على 132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، حيث تتكون الوحدة السكنية الواحدة على 2 «تاون هاوس» بمساحة 245 متراً مربعاً لكل «تاون هاوس»، وشقة علوية في الطابق الثاني والثالث، حيث تتراوح مساحتهما ما بين 218 و 269 متراً مربعاً، حيث تم تصميمها على مساحات توفر بيئة سكنية استثنائية تلائم احتياجات ساكنيها وأنماط حياتهم العصرية، والتي تتناسب مع احتياجات العائلات التي تميل إلى إبقاء أحبائها بالقرب منها، بالإضافة الى المستثمرين الراغبين بامتلاك وإدارة مبانيهم السكنية الخاصة.

ويضم المجتمع السكني «ثريا»، على 184 وحدة سكنية (تاون هاوس)، والتي تبلغ مساحة الأربع غرف 318 متراً مربعاً، بينما تبلغ مساحة الثلاث غرف 236 متراً مربعاً.

وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مُدن القابضة»: تحرص مُدن القابضة على إطلاق المشاريع السكنية العصرية والمتكاملة في إمارة أبوظبي، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مجتمعات تُثري حياة السكان وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي في تعزيز مكانة الإمارة وجهة رائدة للمعيشة.

من جانبه، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة «مُدن العقارية»: سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ميسان، الذي يعكس التزام الشركة بتطوير وتقديم تجارب معيشية راقية، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف: تُعد المرحلة الأولى من المشروع نقطة انطلاق للمراحل المقبلة، التي ستشمل على وحدات سكنية وفلل، وخدمات متنوعة، ليصبح المشروع متكاملاً ومستداماً.