«إيزي ليس» تستحوذ على حصة أغلبية في«جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ايزي ليس»، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، عن إتمامها صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية 51% في «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية»، الشركة المتخصصة في توفير الخدمات اللوجستية المتكاملة لمختلف القطاعات.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتؤكد حرص شركة «إيزي ليس» للدخول إلى قطاع الخدمات اللوجستية المزدهر في دولة الإمارات.ويفتح هذا الاستحواذ الاستراتيجي الباب أمام إيزي ليس لدخول قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات عبر إضافة البنية التحتية الحديثة لشركة جاليجا، والتي تبلغ مساحتها 3.5 مليون قدم مربع، إلى البنية التحتية اللوجستية المتطورة في أبوظبي، إلى جانب مرافق دبي الحديثة، ما يعزز من إمكانات «إيزي ليس» كشركة رائدة في تطوير ودمج حلول التنقل القائمة على التكنولوجيا مع البنية التحتية الواسعة لشركة «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية» ويرتقي بقدراتها على إنشاء منظومة متكاملة لقطاعي التنقل والخدمات اللوجستية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «سنتمكن في إيزي ليس من الاستفادة من قطاع الخدمات اللوجستية سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل التطورات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الإقليمية. ويعزز الاستحواذ الجديد قدراتنا التنافسية ويؤكد التزام «إيزي ليس» الثابت بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع التنقل عبر دمج إمكانات «جاليجا جلوبال»، وبالتالي التوسع بعروض خدماتنا والوصول إلى أسواق جديدة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات 2030، وتعزيز مكانة الشركة كقطب رئيس في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

تعد «جاليجا جلوبال للخدمات اللوجستية» شركة متخصصة في خدمات سلسلة التوريد السلسة في قطاعات المركبات والصناعة والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، وتقدم خدماتها في أكثر من 100 دولة حول العالم. وقامت الشركة بإدارة أو مناولة أكثر من 130,000 مركبة خلال العام 2023.

وفي هذا السياق، قال غسان عبود، رئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: «سيعزز انضمام «إيزي ليس» كمساهم رئيسي في «جاليجا» من مكانة الشركتين ويضعهما في موقع استراتيجي يتيح لهما الاستفادة إلى أبعد الحدود من عملية التوسع، وتطوير نهجهما الموحد القائم على التكنولوجيا لتحفيز الابتكار وإطلاق معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية والتنقل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»

وسيوفر الاستحواذ فرصاً جديدة للتكامل التكنولوجي، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة وإنشاء حلول لوجستية مبتكرة وقابلة للتطوير ومستدامة. كما تعتزم الشركتان الاستثمار في أدوات تطوير أسطول المركبات المدعومة بالأنظمة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.