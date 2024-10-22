حمدان بن محمد يطلق منصة «Ignyte» الرقمية

دبي (الاتحاد)

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، المنصة الرقمية «Ignyte»، بهدف تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة ورواد الأعمال من النمو والتوسع على المستويين الإقليمي والدولي.

تهدف منصة «Ignyte» التي أوجدها وطورها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إلى أن تشكل ركيزة أساسية ومُساهماً رئيسياً ضمن استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وذلك عبر تمكين أكثر من 100.000 شركة ناشئة ورائد أعمال عام.

وكجزء من طموح دبي لأن تصبح مركزاً عالمياً لريادة الأعمال، تُتيح المنصة لرواد الأعمال الوصول إلى شبكة عالمية واسعة من المستثمرين والمُوجّهين والشركات الكبرى والجهات الحكومية، مما يخلق منظومة شاملة تعزز نمو الأعمال.

ولتحقيق أقصى استفادة للشركات الناشئة المنضمة إلى المنصة، تهدف «Ignyte» إلى توسيع نطاق خدماتها وعروضها بشكل كبير من خلال جذب 5.000 صندوق رأس مال استثماري ومستثمرين، و5.000 مُرشد وخبير مُعتمد، وأكثر من 500 شريك من الشركات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى 5.000 ميزة حصرية، حيث ستساعد هذه الميزات الشركات الناشئة على توفير أكثر من 100 مليون دولار أميركي بشكل جماعي.

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يمثل إطلاق منصة Ignyte خطوة مهمة في إطار تعزيز اقتصاد دبي الرقمي، وينسجم مع الركائز الأساسية لاستراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي تركز على تمكين الشركات من النمو بشكل أسرع من السوق من خلال التركيز على الابتكار. ولا شك في أنه بتوفير منصة عالمية للشركات الناشئة للتواصل والابتكار والنمو، فإن مركز دبي المالي العالمي يؤكد مجدداً التزامه بتعزيز مكانة دبي كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار والتقدم التكنولوجي».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عضو اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي في دبي: «يُواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز سمعة دبي مركزاً عالمياً في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إذ تُعتبر (Ignyte) أحدث مبادرة تُظهر مدى التزامنا الراسخ بتفعيل مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى مضاعفة مُساهمة الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2032. من خلال (Ignyte)، سنُمكّن الشركات الناشئة من الإسهام بشكل أكبر في اقتصادنا، وندعمهم للعب دور أكثر أهمية في مجتمع يَقوده التحول الرقمي».



تمكين الشركات الناشئة نحو تحقيق النمو العالمي

تهدف منصة «Ignyte» إلى تمكين الشركات الناشئة والمؤسسين في كل مرحلة من مراحل مسيرة نموهم، بدءاً من التطوير والتأسيس إلى تحقيق التوسع العالمي. وبإتاحة الوصول إلى المُوجّهين والمُرشدين وخُبراء القطاع الذين واجهوا تحديات مُماثلة، يُمكن لرواد الأعمال الحصول على إرشادات قيّمة تُساعدهم خلال مسيرتهم. ويُمكن للشركات الناشئة من خلال المنصة التواصل مع المستثمرين المحتملين، والمشاركة في فعاليات التواصل، والاستفادة من العروض الحصرية منخفضة التكلفة.

كما تسهم منصة «Ignyte» في سد الفجوة بين رواد الأعمال وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات والهيئات الحكومية، بما يخلق فرصاً للتعاون والابتكار.



سوق رقمي متنامٍ

تتميز «Ignyte» بسوق رقمي متنامٍ يقدم عروضاً متميزة وحزماً حصرية مُصممة خصيصاً للشركات الناشئة، تشمل أدوات الإنتاج، والرموز السحابية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، والخدمات المتخصصة. ومع خطط لتوسيع هذه العروض إلى 5.000 عرض عام، يوفر هذا السوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي توصيات مخصصة، بما يساعد الشركات الناشئة على العثور على عروض غير متوفرة في أي مكان آخر.