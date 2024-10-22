أبوظبي تستضيف أكبر مؤتمر للبيتكوين بالعالم ديسمبر المقبل

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي مؤتمر البيتكوين، أكبر حدث عالمي للبيتكوين، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 ديسمبر المقبل بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تعد هذه النسخة الإقليمية امتداداً لسلسلة المؤتمرات العالمية للبيتكوين.

وسيجمع مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع BTC Inc، الشركة المالكة لمجلة بيتكوين، حيث سيجمع مؤتمر بيتكوين 2024 أبرز الأصوات المؤثرة في صناعة البيتكوين لمناقشة موضوعات حيوية حول تسريع وتيرة نمو صناعة البيتكوين في المنطقة.

ويأتي هذا الحدث العالمي بأبوظبي بعد النجاح الهائل لمؤتمر البيتكوين 2024 الذي عُقد في مدينة ناشفيل الأميركية، بحضور 22.000 مشارك وأكثر من 350 متحدثاً.

وفي ظل استعداد دولة الإمارات لتكون لاعباً رئيسياً ومحركاً مهماً «في الاقتصاد القائم على البيتكوين، سيسلط المؤتمر الضوء على المزايا الاستراتيجية للدولة، مثل وفرة موارد الطاقة، الاحتياطيات المالية الكبيرة، والبيئة المزدهرة للابتكار».

وسيوفر مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة للمشاركين للانخراط في مناقشات عميقة، والتواصل مع قادة الصناعة، واستكشاف قاعة عرض ديناميكية تجمع بين التكنولوجيا والفن، فيما يمكن للراغبين في الحصول على تجربة أكثر تميزاً الحصول على تذكرة «الحوت»، التي توفر لهم وصولاً لكبار الشخصيات (VIP) لا مثيل لها وفرصاً حصرية في هذا الحدث الرئيسي للبيتكوين في المنطقة.

ويُعد مؤتمر البيتكوين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أبرز الفعاليات التي يجب حضورها لكل من يسعى لتشكيل مستقبل التمويل، احجز مكانك اليوم لتكون جزءاً من هذا التجمع التاريخي للقادة والمبتكرين، ولا تفوِّت الفرصة لتشاهد وتساهم في الفصل التالي من تطور البيتكوين في الشرق الأوسط.