الأربعاء 23 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«لولو للتجزئة» تستهدف جمع 6.6 مليار درهم

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
23 أكتوبر 2024 01:05

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

قالت شركة «لولو للتجزئة» إنها تسعى لجمع حوالي 1.8 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار درهم) من طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدة أنها ستخصص نسبة من عملية طرح الأسهم لموظفي المجموعة.
وأوضحت الشركة في رد على سؤال لـ «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في أبوظبي، أن سعر الطرح سيتم تحديده مع بدء الاكتتاب العام المقرر في 28 أكتوبر الجاري.
وأعلنت الشركة نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي، وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ووفقاً لما عرضته الشركة، فإنه سيتم بيع ما مجموعه 2.58 مليار سهم تقريباً، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
وسيتم طرح العرض للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون المؤهلون في المجموعة، والمستثمرون المحترفون كجزء من عرض المستثمرين المؤهلين، وكبار التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من عرض كبار التنفيذيين.
وستفتح فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين وكبار التنفيذيين المؤهلين.
وسيتم تحديد سعر العرض النهائي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وتستهدف الشركة نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضريبة، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر تقريباً.
وقال يوسف علي المؤسس ورئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: إن إدراج شركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتبر عملية إدراج لأكبر بائع تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المساحة والمبيعات وعدد المتاجر.
وأضاف: أسسنا لولو في عام 1974، بهدف تقديم ودمج تجارة التجزئة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير «لولو» حالياً أكثر من 240 متجراً في ست دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة هائلة كل يوم للعملاء الجدد. 
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة، فإنه سيتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأسمال شركة لولو للتجزئة، وسوف يتلقى المساهم البائع العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسوف يتحمل المساهم البائع جميع نفقات العرض.
وبموجب اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين شركة لولو للتجزئة القابضة المحدودة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين، فإن الأسهم التي يمتلكها المساهم البائع بعد القبول تخضع لفترة حظر تنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ القبول.

مجموعة اللولو للتجزئة
الإمارات
لولو هايبر ماركت
أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاكتتاب
آخر الأخبار
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
علوم الدار
زايد بن حمدان بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف ثاني بن محمد بن جباره المرر
اليوم 09:35
ليبرون وبروني.. الأب والابن معاً!
الرياضة
ليبرون وبروني.. الأب والابن معاً!
اليوم 09:30
موسيالا يكمل «قائمة الرعب» لبايرن ميونيخ أمام برشلونة
الرياضة
موسيالا يكمل «قائمة الرعب» لبايرن ميونيخ أمام برشلونة
اليوم 08:57
الأرصاد
علوم الدار
"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
اليوم 08:38
«حادث شاحنة» لمهاجم ليفركوزن
الرياضة
«حادث شاحنة» لمهاجم ليفركوزن
اليوم 08:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©