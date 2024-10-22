«لولو للتجزئة» تستهدف جمع 6.6 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قالت شركة «لولو للتجزئة» إنها تسعى لجمع حوالي 1.8 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار درهم) من طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مؤكدة أنها ستخصص نسبة من عملية طرح الأسهم لموظفي المجموعة.

وأوضحت الشركة في رد على سؤال لـ «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في أبوظبي، أن سعر الطرح سيتم تحديده مع بدء الاكتتاب العام المقرر في 28 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الشركة نيتها المضي قدماً في الطرح العام الأولي، وإدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقاً لما عرضته الشركة، فإنه سيتم بيع ما مجموعه 2.58 مليار سهم تقريباً، تمثل 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.

وسيتم طرح العرض للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، بمن فيهم الموظفون المؤهلون في المجموعة، والمستثمرون المحترفون كجزء من عرض المستثمرين المؤهلين، وكبار التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من عرض كبار التنفيذيين.

وستفتح فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر للمستثمرين الأفراد والمستثمرين المحترفين وكبار التنفيذيين المؤهلين.

وسيتم تحديد سعر العرض النهائي، من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وتستهدف الشركة نسبة توزيع أرباح إجمالية تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد الضريبة، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر تقريباً.

وقال يوسف علي المؤسس ورئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة: إن إدراج شركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعتبر عملية إدراج لأكبر بائع تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المساحة والمبيعات وعدد المتاجر.

وأضاف: أسسنا لولو في عام 1974، بهدف تقديم ودمج تجارة التجزئة المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدير «لولو» حالياً أكثر من 240 متجراً في ست دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة هائلة كل يوم للعملاء الجدد.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الشركة، فإنه سيتم طرح الأسهم للاكتتاب من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأسمال شركة لولو للتجزئة، وسوف يتلقى المساهم البائع العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسوف يتحمل المساهم البائع جميع نفقات العرض.

وبموجب اتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين شركة لولو للتجزئة القابضة المحدودة والمساهم البائع ومديري الاكتتاب المشتركين، فإن الأسهم التي يمتلكها المساهم البائع بعد القبول تخضع لفترة حظر تنتهي بعد 180 يوماً من تاريخ القبول.