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اقتصاد

1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية

1.5 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية
23 أكتوبر 2024 01:05

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.5 مليار درهم من السيولة النقدية، خلال جلسة تداولات أمس، فيما أغلقت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على انخفاض طفيف، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق بالدولة.
 وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 22 ألف صفقة خلال جلسة تداولات أمس، تم من خلالها تداول 537 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.17 مليار درهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 29 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، واستقرار أسعار 50 شركة دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
  وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9246 نقطة بانخفاض بلغت قيمته 28 نقطة، تعادل تراجعاً بنسبة 0.31 % مقارنة مع مستوى إغلاقه أول أمس.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب استمروا في ضخ مزيد من السيولة النقدية الجديدة في الاستثمار بسوق الأسهم، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 56 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 326 مليون درهم بتنفيذ 9.5 ألف صفقـة، توزعت عـلى 144 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4467 نقطة، بانخفاض قدره 10 نقاط عن إغلاقه السابق، تعادل تراجعاً بنسبة 0.237 %.
وشهد التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 23 شركة وثبات أسعار 12 شركة. 
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 101 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 134 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 21 مليون درهم.
 أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 37.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 18.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
  وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة التداول نحو 154 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 47 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 173 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 19 مليون درهم محصلة بيع.

الأسهم المحلية
أبوظبي
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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