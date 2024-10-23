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اقتصاد

الذهب عند ذروة جديدة بدفعة من الإقبال على الملاذ الآمن

الذهب
23 أكتوبر 2024 11:32

ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء، إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل اقتراب الانتخابات الأميركية.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 34.67 دولار للأوقية بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1033.88 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1078.72 دولار.

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المصدر: وام
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