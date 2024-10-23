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أسهم أوروبا تصعد بدعم من نتائج الشركات

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم
23 أكتوبر 2024 13:48

عواصم (رويترز) 
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم شركات السيارات والمرافق، وسط تحليل المستثمرين لمجموعة من نتائج الشركات الكبرى مثل دويتشه بنك وروش.وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة.

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وتخلى المؤشر الفرعي لأسهم البنوك عن بعض المكاسب مع تراجع سهم دويتشه بنك 2.7 بالمئة.
وإلى جانب موسم نتائج الشركات، الذي يرى فيه المستثمرون مؤشراً على وضع الاقتصاد الأوروبي، تتجه كافة الأنظار إلى سباق الانتخابات الأميركية ومسار خفض أسعار الفائدة في بنوك مركزية رئيسية.
وأعلنت لوريال الفرنسية نمو مبيعات الربع الثالث، لكنها قالت إنها تأثرت سلباً بانخفاض ثقة المستهلكين في الصين. وتراجع سهمها ثلاثة بالمئة.
وتجاوزت نتائج بنك لويدز البريطاني التوقعات، وهو ما أرجعه إلى زيادة الثقة المالية بين عملائه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سهمه 1.8 بالمئة.
وفي سويسرا زاد سهم شركة روش 0.5 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن مبيعات الربع الثالث صعدت تسعة بالمئة بعد التعديل بتأثير من مبيعات عقاري هيمليبرا وفابيزمو.
وبعد فتح السوق بفترة وجيزة كان سهم توله الرابح الأكبر في أوروبا، وقفز عشرة بالمئة بعد نشر الشركة لنتائج الربع الثالث.

 

الأسهم الأوروبية
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