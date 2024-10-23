الدولار عند أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر

طوكيو (رويترز)

صعد الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر اليوم الأربعاء، إذ عدل المستثمرون رهاناتهم على خفض تدريجي لأسعار الفائدة، بينما يواصلون مراقبة سباق انتخابات الرئاسة الأميركية عن كثب.

وشهد الين أكبر تحرك بين العملات، وتراجع إلى 152 مقابل الدولار لأول مرة منذ 31 يوليو، مع استمرار ارتفاع الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية.

وارتفع مؤشر الدولار على مدى ثلاثة أسابيع، ليسجل أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس عند 104.9 مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.

وجرى تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65 بالمئة.

واستقر مؤشر الدولار في المجمل عند 104.13. وارتفع المؤشر بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الشهر.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً إلى 1.08035 دولار، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ الثاني من أغسطس عند 1.0792 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية، تراجعت بيتكوين 0.71 بالمئة إلى 67002.42 دولار.