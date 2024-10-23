11 % زيادة في أعداد الشركات التركية المسجلة بـ «دبي للسلع المتعددة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن زيادة عدد الشركات التركية المنضمة إلى منطقة أعماله بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد الشركات التركية المسجلة في المركز إلى 643 شركة.

جاء الإعلان خلال أحدث جولة ترويجية ضمن سلسلة «وُجِد من أجل التجارة»، والتي أقيمت في إسطنبول على ضوء ازدهار مشهد التبادل التجاري والاستثماري بين الإمارات وتركيا.

وشهد الحدث إطلاع الشركات التركية المشاركة على الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، بجانب تسليط الضوء على البنية التحتية القوية وإجراءات تسهيل مزاولة التجارة بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وركز الحدث بشكل خاص على القطاعات الحيوية الرئيسية الداعمة للنمو الثنائي، مثل المعادن والأحجار الكريمة والمجوهرات والطاقة وتقنيات وخدمات «الويب 3»، حيث يوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومات عمل شاملة ومتكاملة وبنية تحتية مصممة خصيصاً لتحفيز نمو هذه القطاعات.

وارتفع حجم التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة 15%، عقب النمو بنسبة 107% في عام 2023، مدفوعاً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان في مارس 2023، بحيث أصبحت تركيا اليوم الشريك الأسرع نمواً على قائمة أكبر 10 شركاء تجاريين دوليين لدولة الإمارات.

وقال حمد مبارك بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: دخلت العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات وتركيا مرحلة جديدة وواعدة من النمو، ما أثمر عن زيادة لافتة بنسبة 11% في عدد الشركات التركية التي انضمت إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام الماضي، ويؤكد افتتاح أول مكتب تمثيلي لنا في إسطنبول قبل عام أهمية هذه الشراكة والإمكانات والفرص التجارية المهمة التي يمكننا الاستفادة منها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتوقع ارتفاع عدد الشركات التركية العاملة في المركز بشكل مطرد خلال السنوات المقبلة. وتم تنظيم فعالية «وُجِد من أجل التجارة» بالشراكة مع شركة التميمي للاستشارات، حيث تمّ إطلاع 150 من قادة الأعمال الأتراك على فرص النمو الواعدة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة.

وتُعد سلسلة الجولات الترويجية العالمية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة من المبادرات الرئيسية الرامية إلى الترويج لدبي كوجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم منطقة الأعمال الدولية الرائدة التابعة للمركز بنسبة 15% من التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي.

واستقطب مركز دبي للسلع المتعددة خلال العام 2023، نحو 2700 شركة جديدة، مسجلاً ثاني أفضل أداء له على الإطلاق، بحيث أصبح اليوم يضم قرابة 25 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.