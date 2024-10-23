«أبوظبي للأوراق المالية» يدرج «ايه دي ان اتش للتموين»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إدراج شركة ايه دي ان اتش للتموين بي ال سي، المتخصصة بمجال توفير خدمات الطعام والدعم في دولة الإمارات، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

وانضمت شركة ايه دي ان اتش للتموين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي ناجح، حيث جمعت الشركة المساهمة، شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، متحصلات بلغت 864 مليون درهم ( 235 مليون دولار) من بيع 900 مليون سهم في الطرح العام الأولي والتي تمثل 40% من إجمالي رأس مال ايه دي ان اتش للتموين المصدر.

واجتذب هذا الطرح طلباً قوياً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات حيث تجاوز الاكتتاب فيه أكثر من 15 مرة، واجتذب طلباً يزيد على 13 مليار درهم.

مع تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 0.96 درهم للسهم الواحد عند الحد الأعلى من النطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً، يعزز هذا الإدراج مكانة ايه دي ان اتش للتموين كشركة رائدة في مجال خدمات الطعام والدعم، تعمل على تلبية احتياجات قطاعات حيوية، من ضمنها الرعاية الصحية، والتعليم والدفاع والأعمال والصناعة في كافة أنحاء المنطقة.

كما يعكس هذا الإدراج الناجح مكانة الشركة القوية في السوق، والتي بنيت على أساس عملياتها الراسخة عبر القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وتدير الشركة كما في 30 يونيو 2024 نحو 160 مطبخاً مجهزاً بالموقع، وبالإضافة الى ذلك، سلمت الشركة نحو 11 مليون وجبة شهرياً إلى 262 عميلاً في السنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. ومن المتوقع أن يتوسع تواجد الشركة في المملكة العربية السعودية مع خطط للنمو في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: نهنئ شركة ايه دي ان اتش للتموين على إدراجها الناجح ونرحب بانضمامها إلى عائلة سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث توفر الشركة قيمة مضافة للسوق باعتبارها رائدة في قطاع خدمات الطعام والدعم، وتتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى قطاع ديناميكي يتمتع بإمكانات نمو قوية تسهم في تعزيز سوق رأس المال في أبوظبي، ومن المتوقع أن تعمل ايه دي ان اتش للتموين على تلبية الطلب المتزايد وتحقيق استراتيجيات النمو في السوق مع استمرار توسع قطاع المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة بسبب تطور التركيبة السكانية ومجتمع الأعمال. ونحن نتطلع إلى استمرار نجاح الشركة وتطورها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يذكر أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، الشركة الأم لشركة ايه دي ان اتش للتموين، مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ 15 يناير 2001، حيث شهدت الشركة نمواً كبيراً بنسبة 360% في قيمتها السوقية منذ إدراجها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024.

من جانبه، قال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: يُظهر إدراجنا الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية الدعم القوي الذي تلقيناه من المستثمرين لعرضنا الاستثماري وسجل توزيعات الأرباح الجذاب لدينا، كما يؤكد أيضاً التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف المعنية.