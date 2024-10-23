5% زيادة في صافي أرباح «إيزي ليس»خلال 9 أشهر



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة إيزي ليس، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتابعة للشركة العالمية القابضة اليوم عن نتائجها المالية القوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة إيرادات بقيمة 292 مليون درهم، بنمو سنوي مُلفت بلغ 38%.

ويُعزى الأداء المالي القوي للشركة، الرائدة في قطاع حلول التنقل المتكامل، إلى الارتفاع الكبير في الطلب على حلول التنقل، خاصة في قطاعي التنقل والخدمات اللوجستية، واللذين يشهدا نمواً متسارعاً، ما يؤكد الدور الرائد لـ«إيزي ليس» في سوق التنقل المتطور في دولة الإمارات.

وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة حتى تاريخه إلى 32.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 47.2% على أساس سنوي، جاءت مدفوعة بالكفاءة التشغيلية والتوسع المستمر في الأسواق. كما سجلت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نمواً ملحوظاً محققة 77.5 مليون درهم بالمقارنة مع 51 مليون درهم في عام 2023، ما يعكس اهتمام الشركة بتعزيز العائد على المساهمين.

وتشكل (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) مؤشراً أساسياً لقياس مدى قوة وكفاءة العمليات التشغيلية للشركة، نظراً لاعتمادها بشكل كبير على الأصول في نشاطها التجاري، ما يوفر صورة واضحة لأدائها المالي العالي وإمكاناتها الهائلة للنمو في المستقبل.

وبلغ صافي الأرباح بعد خصم الضريبة حتى تاريخه من العام الجاري نحو 27.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع 26.5 مليون درهم في عام 2023. ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الاستثمارات الاستراتيجية للشركة في خطوط أعمال جديدة على مدى العامين الماضيين، حيث توسعت إيزي ليس بعملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، وأطلقت العديد من المشاريع الجديدة في قطاعات تأجير المركبات، وخدمات الليموزين، وخدمات سحب وقطر المركبات والمساعدة على الطريق.

وبغض النظر عن هذه المشاريع الجديدة، حققت العمليات الأساسية للشركة نمواً ملفتاً في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 15% على أساس سنوي، في مؤشر واضح على وتيرة النمو المستقرة والمستدامة للشركة، مع استمرار أعمالها وأنشطتها الأساسية في تحقيق أرباح ممتازة.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي ليس: تتصدر إيزي ليس مشهد قطاع التنقل سريع النمو في دولة الإمارات مع استمرار الارتفاع في الطلب على حلول التنقل والخدمات اللوجستية في مراحلها الأخيرة، وقد أتاحت لنا استراتيجيتنا القائمة على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار البقاء في المقدمة، ونحن على ثقة بأن هذا النهج البناء سيحقق لنا عوائد كبيرة على المديين المتوسط ​​والطويل، ونسعى من خلال استحواذنا أخيراً على شركة «جاليجا» إلى تطوير عملياتنا لتتجاوز حلول التنقل، وترسيخ مكانتنا كقطب أساسي في منظومة التنقل والخدمات اللوجستية الأوسع نطاقاً.