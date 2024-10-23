«أبوظبي الأول» يجمع أصولاً بـ200 مليون دولار مع إطلاق محفظة الاستحقاق الثابت

أبوظبي (الاتحاد)

نجح بنك أبوظبي الأول، في جمع أصول خاضعة للإدارة بقيمة تقارب 200 مليون دولار، محققاً مستويات اشتراك قياسية مع إطلاق محفظة الاستحقاق الثابت الجديدة.

وتتضمن المحفظة الإصدار الثاني من صندوق بنك أبوظبي الأول مينا بلس ذي تاريخ الاستحقاق الثابت، وذلك في أعقاب نجاح الإصدار الأول في عام 2023، بالإضافة إلى أول إصدار من محفظة بنك أبوظبي الأول صكوك مينا بلس بتاريخ الاستحقاق الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتم إطلاق هذه الصناديق لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملاء بنك أبوظبي الأول، وبما يتوافق مع تطلعاتهم الاستثمارية، وهي متاحة للمستثمرين المحترفين لمدة ثلاث سنوات.

وتحقق محفظة بنك أبوظبي الأول مينا بلس ذات تاريخ الاستحقاق الثابت «الإصدار الثاني«صافي عائدات بنسبة 5.50%، بينما تحقق محفظة بنك أبوظبي الأول صكوك مينا بلس ذات تاريخ الاستحقاق الثابت «الإصدار الأول» صافي عائدات بنسبة 4.5%.

وتم تصميم هذه المحافظ لتحقيق عائد مرتفع مع توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي أو بإعادة الاستثمار.

ويتم تحقيق الدخل من خلال الاختيار الدقيق لمجموعة من السندات والصكوك الموزعة عبر مناطق وقطاعات مختلفة، ما يوفر محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، مع الحد من التقلبات والمخاطر.