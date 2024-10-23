402 مليون درهم صافي أرباح «إن إم دي سي إينيرجي» في الربع الثالث



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت «إن إم دي سي إينيرجي»، التابعة لـ «مجموعة إن إم دي سي» والمالكة لغالبية أسهمها، اليوم، نتائج مالية قوية للربع الثالث من العام، وذلك في أول إعلان للشركة عن أرباحها منذ طرحها العام الأولي أخيراً.

وحققت الشركة زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليقفز من 164 مليون درهم إلى 402 مليون درهم، بدعم من الأداء التشغيلي القوي، والتوسع الاستراتيجي في مشاريع جديدة.

كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.975 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 110% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

وحققت الشركة معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي ربح قدره 904 ملايين درهم، بزيادة بلغت 122% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 9.78 مليار درهم، بزيادة قدرها 96% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

تجدر الإشارة إلى أن التداول بأسهم «إن إم دي سي إينيرجي» بدأ في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 11 سبتمبر 2024، بعد طرح عام أولي ناجح شهد إقبالاً واسعاً من الأفراد والمستثمرين وطلبات اكتتاب فاقت العدد المحدد بأكثر من 31.3 مرة.

وقال محمد حمد المهيري، رئيس مجلس الإدارة «إن إم دي سي إينيرجي» : تقوم «إن إم دي سي إينيرجي» بدور حيوي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال تأمين الطاقة التي تعتبر أساسية لتشغيل القطاعات والأعمال المختلفة، وتعزيز الاستدامة، وتوفير الفرص والدعم للأفراد من خلفيات وتجارب متنوعة لتمكينهم من تحقيق أهدافهم، ويجسد أداؤنا المالي المميز في الربع الثالث من العام مرونة شركتنا ومنظومة عملها الدقيقة والطموحة، والتي توجناها بالطرح العام الأولي التاريخي، في مؤشر واضح على انطلاقتنا الجديدة نحو مستقبل واعد. وسنحرص في المدى القريب على التعاون الوثيق مع شركائنا لاغتنام الفرص الجديدة.

من ناحيته، قال أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، «إن إم دي سي إينيرجي»: يسعدنا أن نعلن هذه النتائج القوية في إنجاز رئيس هو الأول منذ إدراج شركتنا، حيث أسهم اهتمامنا الدائم بالمشاريع الاستراتيجية في نمو إيراداتنا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما فيها مشاريع الحيل وغشا، واستدامة، وميرام، والرويس للغاز الطبيعي المسال، وحقل زاكوم السفلي ومشاريع «أرامكو CRPO»، كما نعتز بحصولنا على تكريم رسمي واعتماد مرموق كشركة رائدة رقمياً من برنامج «الصناعة 4.0 في الإمارات» الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تتويج لجهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو المستدام، وزيادة القدرة التنافسية داخل القطاع الصناعي في دولة الإمارات.