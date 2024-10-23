الخميس 24 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأعلى للطاقة بدبي» يستعرض جهود تحقيق الحياد الكربوني

أحمد بن سعيد خلال ترأسه الاجتماع عن بُعد (من المصدر)
24 أكتوبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات لجان البرلمان العربي في القاهرة
رئيس الدولة: الإمارات تدعم التنمية والسلام إقليمياً ودولياً

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والثمانين للمجلس، الذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، نتائج الحصر السنوي لكمية الانبعاثات الكربونية والتي وصلت إلى نسبة تخفيض قدرها 29%، وهي نسبة تؤكد فعالية الإجراءات القائمة في إطار استراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وتعتبر دبي من المدن الرائدة عالمياً في مجال حصر الانبعاثات الكربونية، وربطها بمنظومة برامج ومشاريع يتم تنفيذها من قبل الهيئات التابعة للمجلس، والتي تشمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة إينوك، ومؤسسة دبي للبترول، وهيئة الطرق والمواصلات.
حضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، ومنى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050، وتعزيز المكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، قام المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات المقبلة، بمشاركة الجهات المعنية في دبي، للوصول إلى الإجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات، ومن ثم رسم خريطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ يحرص المجلس على وضع الإطار التنظيمي الفعّال لضمان نجاح المشاريع والبرامج القائمة خلال السنوات العشر الماضية». 
من جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «بدأت إمارة دبي في حصر بيانات الانبعاثات الكربونية في عام 2013 ومن ثم مقارنتها مع أهداف التخفيض السنوية، حيث تتم مراجعة مراحل التنفيذ مع مؤشرات الأداء لضمان أهداف تخفيض انبعاثات الكربون السنوية».

المجلس الأعلى للطاقة
الإمارات
المجلس الأعلى للطاقة في دبي
المجلس الأعلى للطاقة بدبي
الحياد الكربوني
دبي
أحمد بن سعيد
الانبعاثات الكربونية
انبعاثات الكربون
آخر الأخبار
كامالا هاريس تلقي كلمة في ويسكونسن (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الديمقراطيون مهتمون بجذب «جيل الألفية» للمشاركة في الانتخابات
اليوم 01:03
بلينكن يتحدث لوسائل الإعلام في مطار بن جوريون
الأخبار العالمية
واشنطن تعمل على طرح مقترح جديد بشأن الأسرى في غزة
اليوم 01:03
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان.. نزوح واسع من «صور» بعد أوامر إخلاء إسرائيلية
اليوم 01:03
فلسطينيون يتزاحمون للحصول على ربطة خبز في مركز إيواء بخان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
انهيار تام للمنظومة الصحية في شمال غزة
اليوم 01:03
المرأة اليمنية تعاني منذ انقلاب الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
10 آلاف انتهاك حوثي بحق النساء خلال 7 سنوات
اليوم 01:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©