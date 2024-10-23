الأمانة العامة لـ«الوطني الاتحادي» تنظم جلسة حول الملكية الفكرية

دبي (وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في مقر الأمانة بدبي، جلسة حوارية بعنوان «الملكية الفكرية: حماية الأفكار في عصر الابتكار»؛ بهدف تسليط الضوء على حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

حضر الجلسة من الأمانة العامة، كل من، الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وكوادر الأمانة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ومديرو إدارات تنمية الابتكار والملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد الدكتور عمر النعيمي أهمية هذه الجلسة التثقيفية لكوادر الأمانة العامة ولفريق الباحثين؛ نظراً لوجود منتج بحثي متنوع ومتخصص، يحظى بكل الدعم من قياد المجلس؛ بهدف الوصول إلى التطوير المؤسسي المتميز والمستدام، والمساهمة في تجويد العمل الفني المقدم للمجلس وفق أفضل الممارسات.