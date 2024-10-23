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اقتصاد

منصور بن محمد يزور معرض دبي للهليكوبتر 2024

منصور بن محمد خلال جولته بالمعرض (وام)
24 أكتوبر 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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زار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، معرض دبي للهليكوبتر 2024 في دورته الحادية عشرة، الحدث الرائد في قطاع الطائرات المروحية والطيران العمودي الذي انطلقت أعماله أمس ويُختتم اليوم الخميس في سكاي دايف دبي، بمشاركة نحو 50 شركة من أبرز الشركات المتخصصة في هذا القطاع لعرض أحدث الابتكارات في مجال تكنولوجيا الطيران العمودي والطائرات الدرون من دون طيار.
وتفقّد سموّه خلال الزيارة عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة في المعرض، واطّلع سموّه خلال الزيارة على ما تقدمه الشركات المشاركة من مستجدات في مجال تكنولوجيا طائرات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL) والمركبات الجوية من دون طيار (UAV) والمروحيات، حيث أشاد سموّه بدور المعرض في استعراض ملامح مهمة لمستقبل قطاعات الطائرات من دون طيار والطائرات العمودية والمروحيات، باعتباره منصة تفاعلية تتيح لخبراء القطاع والكوادر العسكرية والمبتكرين وأصحاب الأعمال استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية والاتجاهات الناشئة في سوق الطيران العمودي سريع النمو في المنطقة.
وزار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح شرطة دبي المُشارك في المعرض حيث استمع سموّه إلى شرح حول منظومة عمل منصة الطائرات دون طيار «الدرون بوكس» التي تعتبر أحد مشاريع شرطة دبي الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية.
كما استمع سموّه خلال زيارته لمنصة شرطة دبي إلى شرح حول منظومة طائرات «dji dock 2» وهي عبارة عن منظومة تُستخدم في الاستجابة للبلاغات الطارئة، وإدارة وتأمين الفعاليات.
إلى ذلك، توقّف سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح أكاديمية ريدان للطيران، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه الأكاديمية عبر مشاركتها من برامج متخصصة في قطاع الأمن والسلامة باستخدام الطائرات المروحية وتقنيات الطائرات المسيرة.
كذلك، شملت جولة سموّ رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود في المعرض عدداً من منصات الشركات الأخرى، منها جناح «فالكون للطيران»، و«إيلا للطيران» و«إيرباص»، و«فلايت وين».

الهليكوبتر
دبي
الإمارات
منصور بن محمد بن راشد
منصور بن محمد
معرض دبي لطائرات الهليكوبتر
سكاي دايف دبي
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