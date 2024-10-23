«ناسداك دبي» تدرج صكوكاً بـ500 مليون دولار من «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من بنك دبي الإسلامي.

وتم إصدار الصكوك الإضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة كبيرة.

ويعزز هذا الإصدار الاستراتيجي مكانة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مما يوفر رأسمالاً إضافياً لدعم استراتيجية النمو الخاصة به.

وتصل القيمة الإجمالية للشركات المدرجة في ناسداك دبي إلى 133 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصكوك المدرجة 93 مليار دولار، من خلال 102 إدراج، مما يدعم مكانتها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لإدراجات الصكوك والسندات.

وتلتزم البورصة بدعم قطاع التمويل الإسلامي وأدوات الدخل الثابت، ما يوفر منصة قوية للجهات المصدرة والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.

واستقطب الإصدار الجديد من بنك دبي الإسلامي، والذي تم إدراجه في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن، اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، شملت عدداً من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية وثقة المستثمرين القوية في أسواق المال الإماراتية.

وقرع سعيد وجدي، رئيس إدارة الخزينة في بنك دبي الإسلامي، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وذلك احتفالاً بعملية الإدراج الناجحة.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: يؤكد الإدراج الناجح لصكوكنا بقيمة 500 مليون دولار في ناسداك دبي من جديد على الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، كما يشير في الوقت ذاته إلى المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية.

وأضاف: تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل في بنك دبي الإسلامي إطلاق مبادرات تعزز اقتصادنا الوطني ومكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: إدراج أحدث إصدار للصكوك من بنك دبي الإسلامي في ناسداك دبي نجاح جديد يؤكد الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي، ويعكس قوة أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

ويتمتع بنك دبي الإسلامي بتصنيف ائتماني قوي من الوكالات العالمية، حيث حصل على تصنيف A3 بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز»، وتصنيف A بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش».

وتبلغ القيمة الإجمالية لصكوك البنك المدرجة حالياً في ناسداك دبي أكثر من 9 مليارات دولار أميركي عبر 11 عملية إدراج مختلفة.