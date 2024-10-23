نائب رئيس البورصة لـ«الاتحاد»: 18.5 مليار دولار قيمة إصدارات إماراتية عبر بورصة لندن منذ بداية العام

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

أكد تشارلي ووكر، نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، أن دولة الإمارات تلعب دوراً محورياً في دفع أنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى استحواذ الكيانات الإماراتية على 39% من إجمالي إصدارات الديون في المنطقة عبر بورصة لندن.

وأوضح ووكر أن دولة الإمارات تواصل هيمنتها على مشهد إصدارات الديون، عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال بورصة لندن من خلال 38 إصداراً، حيث تم جمع ما يزيد على 18.51 مليار دولار، ما يمثل 39% من إجمالي إصدارات السندات، منذ بداية العام وحتى سبتمبر الماضي.

وكشف ووكر في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش زيارته الأخيرة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن التزام مجموعة بورصة لندن توسيع التعاون والشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في العديد من المجالات، سواء فيما يتعلق بالمؤشرات أو بحث الإدراج المشترك، لافتاً إلى أنه من خلال هذه الشراكة، تعزز مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنية سوق قوية وتنافسية تدعم النمو الاقتصادي للإمارات، وتعزز الممارسات الاستثمارية المسؤولة.



تعاون من سوق أبوظبي

وأضاف ووكر أن التعاون بين مجموعة بورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) لإطلاق سلسلة مؤشرات FTSE ADX يبرز التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية المالية في المنطقة، موضحاً أن هذه السلسلة من المؤشرات توفر للمستثمرين معايير مرجعية موثوقة لتتبع أداء القطاعات الرئيسية في أبوظبي.

كما يبرز إطلاق مؤشر FTSE ADX ESG مؤخراً التركيز على الاستدامة، مما يوفر للمستثمرين أدوات لمواءمة محافظهم مع الأهداف العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية.

وقال: إن الجهود المشتركة بين مجموعة بورصة لندن والكيانات الإماراتية الرئيسية تظهر عمق الشراكة والمواءمة الاستراتيجية التي تدفع التحول الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارات، موضحاً أنه بالإضافة إلى تعزيز التمويل المستدام، تتعاون بورصة لندن مع العديد من الشركات والمؤسسات الإماراتية ومنها ADQ في جهودهم للاستفادة من أسواق رأس المال الدولية، مشيراً إلى جذب إصدار سندات ADQ بقيمة 2.5 مليار دولار مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين، مما يبرز العمق الكبير للاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية للإمارات مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. تعزز دور مجموعة بورصة لندن في تسهيل هذه المعاملات التزامها بدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.



إصلاحات أسواق المال

وأوضح ووكر أن الإصلاحات الأخيرة في أسواق رأس المال في المملكة المتحدة تمثل لحظة محورية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فلعدة عقود، ظلت قواعد الإدراج في المملكة المتحدة إلى حد كبير دون تغيير، ولكن مع تنفيذ تدابير جديدة الآن، هناك فوائد كبيرة للشركات من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تسعى للوصول إلى سوق لندن.



قواعد الإدراج الجديدة

وأشار إلى أن القواعد الجديدة للإدراج في المملكة المتحدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الشفافية للمستثمرين والمنافسة العادلة للشركات على الساحة العالمية، وهو أمر حاسم بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقلل من عبء المتطلبات المعقدة التي كانت تمنع الإدراجات في السابق، من خلال جعل أسواق رأس المال في المملكة المتحدة أكثر سهولة، يمكن للشركات في المنطقة الآن جمع رأس المال بشكل أكثر كفاءة، مما يفتح فرصاً للنمو والاستثمار في أسواقها المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الأوسع في المملكة المتحدة، بما في ذلك ميثاق مانشن هاوس الذي يسعى إلى توجيه استثمارات المعاشات التقاعدية نحو أسواق النمو، من المحتمل أن تخلق بيئة أكثر إيجابية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن خلال ضمان استثمار رأس المال المحلي في القطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك تلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تفتح هذه الإصلاحات المجال لتدفق استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني، وهذا يفتح الباب أمام الشركات في المنطقة للاستفادة من زيادة الوصول إلى المستثمرين البريطانيين وتحقيق عوائد أعلى، مما يضعها في موقف قوي للنجاح طويل الأجل في السوق العالمية.



التمويل المستدام

على صعيد التمويل المستدام، أشاد ووكر بالدور المحوري لدولة الإمارات في قيادة أسواق الإصدارات الخضراء في المنطقة، حيث تعد الأكثر نشاطاً في هذا القطاع، مشيراً إلى أن بورصة لندن كانت من أوائل الأسواق في العالم التي أطلقت «سوق السندات المستدامة»، مشيراً إلى أنه من خلال توفير منصة عالمية لإصدارات الدين والأسهم، تضمن بورصة لندن حصول الشركات الإماراتية على السيولة العميقة وقاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين. ويمتد هذا الدعم عبر مجالات رئيسية مثل التمويل الأخضر والنمو المستدام وتوسيع أسواق رأس المال، وهي أمور حاسمة لتحقيق الأهداف طويلة الأجل للإمارات.

وأشار ووكر إلى نجاح شركة مصدر، الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في الإمارات، في إصدار العديد من السندات الخضراء من خلال مجموعة بورصة لندن، حيث بلغت أحدث إصداراتها مليار دولار في عام 2023، حيث تمول هذه السندات مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبالمثل، فإن إصدار بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار في يوليو 2023 يبرز قدرة مجموعة بورصة لندن على تعزيز التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.