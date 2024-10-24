الذهب يرتفع وسط تزايد الإقبال على الملاذ الآمن

صعد الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2725.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأميركية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 2738.50.

واقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مما حد من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع.



وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر.