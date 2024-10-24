الدولار قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

ظل الدولار اليوم الخميس قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات أخرى رئيسية بدعم من توقعات بوتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) وتزايد الرهانات على فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بولاية ثانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات كبرى منافسة من بينها اليورو والين، 104.30 بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش ولم يبتعد بذلك كثيراً عن مستوى 104.57 الذي سجله خلال الليل للمرة الأولى منذ 30 يوليو.



وتراجعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المجمل خلال الاجتماعين المتبقيين في عام 2024 إلى نحو 66 بالمئة من نحو 70 بالمئة في اليوم السابق ونحو 86 بالمئة منذ أسبوع.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 32 بالمئة خفض أسعار الفائدة مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، ويتوقعون بنسبة اثنين بالمئة فقط عدم إجراء أي تغيير.



ونتيجة لذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 4.26 بالمئة خلال الليل.



