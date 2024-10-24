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اقتصاد

أداء قوي للسوق العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث

أداء قوي للسوق العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث
24 أكتوبر 2024 16:35


أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت بيوت، تقريرها الخاص بسوق العقارات في أبوظبي للربع الثالث من عام 2024، والذي يؤكد وجود أداء قوي في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة على حد سواء. 

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2024، أوضح التقرير أن مناطق مثل الريف، والغدير، ومدينة مصدر برزت كوجهات رئيسية للراغبين في شراء الشقق منخفضة التكلفة في أبوظبي، بينما بقيت مناطق مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس الأكثر جذبًا للراغبين في شراء الشقق الفاخرة.
أما بالنسبة للفلل المعروضة للبيع، فقد حققت مناطق مثل الريف، ومدينة خليفة، والشامخة أعلى طلب من المستثمرين على العقارات منخفضة الأسعار، في حين استمرت الفلل في جزيرة ياس، وحدائق الراحة، وجزيرة السعديات في جذب المشترين في سوق الفلل الفاخرة.
وفقًا لبيانات بيوت، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة تجاوزت 2%، في المقابل، أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في جزيرة السعديات.
وبالنسبة لسوق الفلل منخفضة التكلفة، شهدت الأسعار زيادات مستقرة بلغت 6%، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة تصل إلى 5.65%، مما يعكس زيادة الطلب على الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمساحات الكبيرة.
وفي سوق الفلل الفاخرة، واصلت الأسعار الارتفاع بمعدل يصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في فلل جزيرة ياس بنسبة 4.94%، حيث تتميز بقربها من مناطق جذب مثل سي وورلد، حلبة مرسى ياس وعالم فيراري.
وفيما يتعلق بعائد الاستثمار (ROI) للعقارات المعروضة للبيع في أبوظبي، أوضح التقرير أن مناطق الريف والغدير حققت أعلى عوائد للشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة 8.86% و8.20% على التوالي، بينما حققت الشقق الفاخرة عوائد تصل إلى 7.22% في جزيرة ياس و6.99% في جزيرة الريم.
وفي قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يصل إلى 6.50%، تليها حدائق الراحة بنسبة 6.42%.

 

القطاع العقاري في أبوظبي
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