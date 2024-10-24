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اقتصاد

«بريسايت» و«العلوم والتكنولوجيا» الكولومبية تُوقّعان مذكرة تفاهم

«بريسايت» و«العلوم والتكنولوجيا» الكولومبية تُوقّعان مذكرة تفاهم
24 أكتوبر 2024 16:40


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بريسايت، الشركة المتخصصة في مجال تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في المنطقة، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية كولومبيا، بهدف تعزيز التعاون والبحث المشترك بينهما، والعمل على تطوير التكنولوجيا ومشاريع الابتكار.
وقع مذكرة التفاهم في أبوظبي، توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، وأنجيلا يسينيا أولايا ريكين، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في جمهورية كولومبيا.
وبموجب المذكرة، ستعمل بريسايت ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولومبيا، على تعزيز البحث والتطوير في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمدن الذكية والطاقة والمناخ وغيرها.
كما ستتعاون بريسايت مع الوزارة في تنظيم ندوات ومؤتمرات تهدف إلى تعميق التفاعل بين المؤسسات ذات الصلة، وإنشاء آليات لنقل التكنولوجيا تُسرّع تطوير الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدى الطرفين، والتركيز على تبني التقنيات الناشئة لدعم القطاعات الاستراتيجية، مثل تحسين الكفاءة التشغيلية في المدن الذكية ودعم التحوّل في مجال الطاقة والاقتصاد الحيوي.
وقال توماس براموتيدهام: «نشهد في وقتنا الحاضر إمكانات كبيرة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في معالجة بعض من أكثر المشكلات العالمية إلحاحاً. وفي هذا الإطار، تمثل هذه المذكرة إنجازاً مهماً نسعى من خلاله لاستشكاف تطبيقات جديدة للبحث والابتكار في كولومبيا وأمريكا اللاتينية».
من جانبها، قالت أنجيلا يسينيا أولايا ريكين:«نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بريسايت، والتي تعزز العلاقات مع دولة الإمارات، وتساهم بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في كولومبيا، وترسيخ مكانتها مركزاً لهذه التكنولوجيا في أميركا اللاتينية، بما ينسجم مع مفاهيم الاستدامة والتوظيف الفعّال لاستخدامات الطاقة النظيفة».

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