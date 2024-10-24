«راكز» و«بريد الإمارات» توقّعان مذكرة تعاون



رأس الخيمة (الاتحاد)

وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع بريد الإمارات، المشغل البريدي الرسمي في دولة الإمارات، والذراع البريدية لسفن إكس «7X».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل ممارسة الأعمال لكل من متعاملي راكز وبريد الإمارات، وذلك من خلال تقديم حلول متكاملة ومزايا جديدة تلائم احتياجات المتعاملين.

وقّع على مذكرة التفاهم كلّ من محمد الظهوري، رئيس قطاع التطوير لدى راكز، وأيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات.

ومن خلال هذا التعاون، سيستفيد عملاء راكز من الخدمات اللوجستية التي تقدمها بريد الإمارات، بما في ذلك الخدمة الجديدة «Business In A Box» والتي تهدف إلى تبسيط الأعباء الإدارية على الشركات.

كما سيتم إطلاق برنامج مكافآت قريباً يشمل حوالي 280 شريكاً من العاملين في قطاع التجزئة بدولة الإمارات، وبالمثل، سيحظى عملاء بريد الإمارات بإمكانية الوصول المبسط إلى حلول تأسيس الأعمال من راكز والمصممة لتلبية الاحتياجات الخاصّة بكل متعامل.

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: «تعاوننا مع بريد الإمارات يُعد خطوة استباقية ورؤية مستقبلية نحو تعزيز الخدمات المقدمة في راكز، من خلال توحيد مواردنا، نهدف إلى تبسيط العمليات التجارية لعملائنا، مع الحرص على تحسين تجربتهم بشكل فعّال، وضمان حصولهم على أفضل مستويات الكفاءة التشغيلية والدعم اللوجستي هنا في رأس الخيمة».

ومن جانبه قال أيوب أهلي، المدير العام لبريد الإمارات: يسرنا توقيع مذكرة التفاهم مع راكز، والتي أكدت التزامنا بتوفير خدمات متكاملة وتجربة متميزة لمتعاملينا، بالإضافة إلى حرصنا على تعزيز أطر التعاون مع شركاء استراتيجيين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الخدمات المقدمة للمتعاملين، ونجد في هذه الخطوة انعكاساً حقيقياً لخططنا الهادفة إلى إعادة تعريف تجربة المتعاملين في مراكز البريد وتوسيع قائمة الخدمات المتوفرة فيها لخدمة المجتمع بالصورة الأمثل، وذلك حرصاً منا على مواكبة التطور السريع على صعيد احتياجات المتعاملين والمتطلبات اللوجستية والخدمية للشركات.