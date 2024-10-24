«غرفة الفجيرة» تبحث فتح آفاق للتعاون التجاري والاقتصادي مع بوركينا فاسو



الفجيرة (وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة الأفريقية، ضمن توجه استراتيجي تتبناه الإمارات في ظل القيادة الرشيدة للدولة بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة ظهر اليوم، سليمان كوناتي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بوركينا فاسو لدى الدولة ومسؤولين من السفارة، بحضور أحمد زاهر المدحاني، عضو مجلس إدارة الغرفة، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، ومحمد زاهر المدحاني، رئيس إدارة التواصل الحكومي والعلاقات المحلية والدولية.

ورحب الشيخ سعيد الشرقي في مستهل اللقاء بسعادة السفير، وجرى بحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الفجيرة وبوركينا فاسو، وسبل فتح قنوات للتواصل بين كل من غرفتي الفجيرة وغرفة بوركينا فاسو وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين.

واستعرض سلطان الهنداسي خلال اللقاء إمكانات إمارة الفجيرة الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن موقع الإمارة الجغرافي المتميز والتحديث المستمر لبنيتها التحتية والمتكاملة، جعلا منها بوابة تجارية مثالية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال، إن الإمارة يمكن أن تشكل لبوركينا فاسو نافذة لتنشيط تجارتها مع دول الخليج وشبه القارة الهندية وأوروبا.

من جانبه أكد السفير حرص بلاده على التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات بصفة عامة والفجيرة على وجه الخصوص بما يحقق المصالح المشتركة.

واستعرض السفير الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده لاسيما في مجال الزراعة والجهود التي تتبناها دولته لتهيئة البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن نحو 80% من القوى العاملة في بلاده تعمل في مجال الزراعة، مشيراً إلى أن من أهم منتجاتها القطن والذرة والسمسم التي ترتكز عليها ضمن صادراتها.