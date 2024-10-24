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اقتصاد

254 مليون درهم أرباح "التجاري الدولي" قبل الضريبة خلال 9 أشهر

254 مليون درهم أرباح "التجاري الدولي" قبل الضريبة خلال 9 أشهر
24 أكتوبر 2024 18:16

 

أبوظبي (الاتحاد)
حقق البنك التجاري الدولي نتائج متميزة خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل الدخل التشغيلي إلى 278.5 مليون درهم، ما شكّل زيادة كبيرة بنسبة 90% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و115% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق البنك التجاري الدولي نمواً قوياً للدخل التشغيلي بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 529 مليون درهم.
وأدى هذا الأداء القوي إلى ارتفاع كبير في الربحية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 164.1 مليون درهم، بزيادة بنسبة 166% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023 و232% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024.
وخلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حقق البنك أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 254 مليون درهم، ما شكّل نمواً لافتاً بنسبة 81% على أساس سنوي.
وحافظ البنك على ميزانيته العمومية القوية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 21 مليار درهم في 30 سبتمبر 2024. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع القوي في القروض والسلفيات، والتي نمت بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 13 مليار درهم. أما نسبة القروض إلى الودائع فشهدت تحسناً ملحوظاً ووصلت إلى 85% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 98% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمو السيولة وقوة قاعدة التمويل.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.8% في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 14.7% في العام السابق، وهو دليل على قوة رأسمال البنك ومستوى مرونته المالية العالية.
وقال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: نفخر بأدائنا القياسي خلال الربع الثالث من عام 2024، والذي يشكل دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا الدؤوبة لتعزيز النمو المستدام ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويسعدنا أن نعلن عن نجاح استراتيجيتنا للتحول، إلى جانب تركيزنا القوي على الابتكار في خدمة العملاء، في تحقيق نتائج ملحوظة عبر كافة قطاعات عملنا، ويعكس هذا الأداء الاستثنائي، ولا سيما تعزيز الميزانية العمومية، وتحسّن السيولة، ورفع جودة الأصول، نهجنا المنضبط والمدروس في إدارة المخاطر وقدرتنا على تقديم قيمة مميزة لعملائنا ومساهمينا.
 

البنك التجاري الدولي
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