معرض أبوظبي للطيران ينطلق نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق «معرض أبوظبي للطيران 2024» في دورته السابعة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، متيحاً فرصة مميزة لاستكشاف مستقبل قطاع الطيران.

وسيستضيف المعرض في دورته هذا العام نخبةً من قادة القطاع والمبتكرين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم للتعرف على أحداث الابتكارات والاتجاهات الصاعدة في عالم الطيران.

ويرسخ المعرض، الذي يعود بعد أقل من شهر من الآن، مكانة أبوظبي كمركز عالمي رئيسي للطيران، مؤكداً رؤيتها الاستباقية في هذا المجال، حيث يوفر منصةً مثالية للابتكار والنقاشات وعقد الشراكات بين أهم الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات الطيران المدني، الفضاء، والتدريب.

ويأتي انعقاد المعرض تماشياً مع أهداف إمارة أبوظبي في أن تصبح مركز رائداً للطيران، حيث سيركز على أهم المسائل المتعلقة بالصيانة والخدمات بما يضمن تطوير قطاع طيران آمن ومستدام، وتشارك فيه شركات ومؤسسات رائدة مثل شركة «سند» التابعة ل «مبادلة»، التي ستستعرض العديد من الأفكار والرؤى القيمة.

وسيتضمن المعرض استضافة متحدثين بارزين من قادة وخبراء القطاع الذين سيبحثون أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا الفضاء الجوي وحلول التنقل، بما في ذلك الموضوعات المتعلقة بالطائرات الكهربائية والنقل الجوي الحضري وأنظمة الطيران ذاتية القيادة.

وسيشهد المعرض استضافة مؤتمر «المرأة في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط» الذي سيستعرض آخر الابتكارات في مجال النقل الجوي، وسيركز على الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال.

وتتضمن أجندة المعرض عقد العديد من الجلسات النقاشية حول دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة والأتمتة في قطاع النقل الجوي، والمساهمات الكبيرة التي قدمتها المرأة في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وتحليل البيانات، ودورها المهم في صياغة مستقبل قطاع الطيران.

وستتضمن دورة هذا العام من المعرض إطلاق «منطقة وظائف الطيران في الشرق الأوسط» استجابةً للنمو المتسارع لقطاع الطيران في دولة الإمارات والذي من المتوقع استمراره خلال العقد المقبل، حيث تشارك أكثر من 40 مدرسة رائدة متخصصة في تدريب الطيران، وهو ما يشير إلى الزيادة المتنامية في الطلب على الطيارين المَهَرة نتيجةَ توسع الاستثمارات الحكومية الاستراتيجية في القطاع السياحي.

وسيشكل المعرض ملتقىً لكبريات الشركات وخبراء القطاع والمختصين، حيث يُتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر، متيحاً لهم إمكانية التواصل والتعاون، ومساحاتٍ لمناقشة أحدث المواضيع المرتبطة بمشهد قطاع الطيران والأعمال والابتكار.

وقالت شوبرا بهاردواج، من فريق تنظيم معرض أبوظبي للطيران: تكمن الغاية من إطلاق معرض أبوظبي للطيران في تعزيز التعاون واستعراض الابتكارات من أجل المضي قدماً بقطاع الطيران. ومع اقتراب الدورة السابعة للحدث، فإننا نطمح لترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها قوة مؤثرة في مستقبل قطاع الطيران. وسيكون المعرض بمنزلة منصة تفاعلية تجمع قادة القطاع وصناع القرار لتبادل الأفكار والخبرات وعقد شراكات بناءة من شأنها المساهمة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع«.

ويشكل إطلاق»منطقة وظائف الطيران في الشرق الأوسط" فرصة مميزة لاستكشاف مسارات مهنية جديدة، وتبادل الأفكار، ومعالجة التحديات المتعلقة بتطوير الكفاءات البشرية في الإمارات والمنطقة. كما تُلبي المبادرة طموح الراغبين في احتراف هذا المجال عبر مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في مجالات عدة تشمل شركات الطيران، طواقم الضيافة، الطيارين، إدارة المطارات، الهندسة وغيرها.