الإمارات تشارك في مؤتمر «إيكان 2024» بكوالالمبور

كوالالمبور (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات، ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، في مؤتمر المفاوضات بشأن الخدمات الجوية الـ«إيكان 2024» التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، والذي يُعقد في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويُعد هذا المؤتمر منصة رائدة لمفاوضات النقل الجوي بين الدول الأعضاء في الإيكاو، حيث يجمع بين سلطات الطيران المدني، وقادة الصناعة، وأصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم، لمناقشة وتعزيز الربط الجوي في قطاع الطيران المدني.

وباعتبارها من الدول الرائدة في قطاع الطيران والنقل الجوي، تحرص دولة الإمارات على المشاركة في الـ«إيكان»، لتأكيد التزامها بتطوير منظومة نقل جوي شاملة ومستدامة.

ويترأس وفد الدولة سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، فيما ضم الوفد ممثلين عن الهيئات المحلية والناقلات الوطنية.

وتتضمن مشاركة وفد الدولة عقد اجتماعات ثنائية مع ممثلين عن 20 دولة مشاركة في أعمال المؤتمر، بهدف تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال الربط الجوي مع تلك الدول.

وقال سيف السويدي، إن دولة الإمارات تؤكد، من خلال مشاركتها في الـ«إيكان 2024»، التزامها بتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني، وتطوير الترتيبات الثنائية للنقل الجوي بين دولة الإمارات ودول العالم.

وأضاف: نتطلع إلى مناقشات بناءة تعزز شراكاتنا القائمة مع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو».

يذكر أن دولة الإمارات أبرمت 189 اتفاقية ثنائية في مجال النقل الجوي مع دول العالم، ما يجعلها الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد الاتفاقيات الموقعة.

ويشكل مؤتمر الـ«إيكان» فرصة مهمة لتطوير وتعزيز هذه الاتفاقيات، حيث تعكس مشاركة دولة الإمارات رؤيتها في تشكيل مستقبل ديناميكي، مرن، ومستدام للنقل الجوي.