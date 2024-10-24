137 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في اقتصاد دبي خلال 2023

دبي (الاتحاد)

يقدّر دعم قطاع الطيران في دبي، والذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي «مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي» وغيرها من الكيانات، في اقتصاد إمارة دبي خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم أي 37.3 مليار دولار من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وكشفت مجموعة الإمارات ومطارات دبي، عن نتائج دراسة قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، والتي أكدت الدور المحوري الذي يلعبه القطاع كأحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، من خلال تحديد مساهماته والتنبؤ بالمسار التصاعدي للقطاع، بناءً على توقعات النمو المالي للقطاع ونمو أعداد المسافرين.

أعدّت الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة «أكسفورد إيكونوميكس»، وتضمنت تقييماً للنشاط الاقتصادي المباشر الناتج لقطاع الطيران، والنشاط غير المباشر الناتج عن سلسلة التوريد في القطاع، والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور من قبل القوى العاملة المحلية في قطاع الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف سموه: «تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكاناتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجعلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي. وعلاوة على ذلك، ستسهم استراتيجياتنا للنمو في توفير المزيد من الوظائف، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار.



تيم كلارك: «طيران الإمارات» أسهمت على مدار 39 عاماً في استقطاب العالم إلى دبي

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: مجموعة الإمارات، تحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، هي بلا شك واحدة من أنجح الكيانات في قطاع الطيران على مستوى العالم.

وأضاف «جذبت طيران الإمارات انتباه العالم، وجلبت العالم إلى دبي من خلال التميز في أدائها، وفي المقابل، أسهمت مبادرات دبي الناجحة للتنويع الاقتصادي وتحقيق النمو، في زيادة عدد الزوار الدوليين وزيادة الطلب على خدمات طيران الإمارات. باختصار، طيران الإمارات ودبي تدعمان بعضهما بعضاً للوصول إلى آفاق أوسع».

وقال كلارك: «بعد 39 عاماً من النجاحات وعدد هائل من الجوائز الدولية، نفخر بأننا قدمنا مليارات من العوائد، فضلاً عن المليارات الأخرى التي تحققت كأثر اقتصادي لدبي».