850 ألف درهم غرامات فرضتها «تدرا» على مخالفي «المكالمات التسويقية»

يوسف العربي (أبوظبي)

فرضت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية «TDRA» غرامات إدارية بقيمة 855 ألف درهم على الأفراد المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

وبدأت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، تطبيق القرار اعتباراً من يوم 27 أغسطس الماضي.

ويتضمن القرار وضع ضوابط وآليات لإجراء المكالمات التسويقية مع لائحة بالمخالفات التي تتدرج تصاعدياً من توجيه الإنذار إلى تطبيق غرامات مالية، وصولاً إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، حسب نوع المخالفة المرتكبة.

ويهدف القرار إلى تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم، والحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.