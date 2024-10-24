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اقتصاد

«إي آند» تستكمل الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة «PPF تيليكوم»

«إي آند» تستكمل الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجموعة «PPF تيليكوم»
24 أكتوبر 2024 21:17


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إي آند» و«مجموعة PPF» عن إتمام شراكتهما التاريخية بنجاح، حيث استحوذت «إي آند» على حصة مسيطرة (50% + حصة اقتصادية واحدة) في شركات الخدمات والبنية التحتية التابعة لـ «مجموعة PPF تيليكوم» في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
ويمثل هذا الاستحواذ خطوة هامة في جهود التوسع العالمية المستمرة لمجموعة «إي آند»، إلى جانب تنوع ونمو حضورها الجغرافي ليصل إلى 38 دولة.
ويتوقع أن تساهم هذه الصفقة في تحويل مشهد الاتصالات في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، فضلاً عن تقديم قيمة مضافة لأكثر من 10 ملايين عميل عبر الأسواق الأربعة، وستوفر هذه الشراكة إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات وعروض المنتجات المختلفة والخدمات الرقمية المبتكرة لتسريع النمو الرقمي وتمكين الشركات والمجتمعات على حد سواء.
ويعد إتمام الصفقة خطوة هامة لكلا المجموعتين، فمن خلال الاستفادة من الانتشار العالمي الواسع والخبرة الطويلة في قطاع الاتصالات والقدرات الرقمية لـ «إي آند» مع المعرفة العميقة التي تتميز بها «PPF تيليكوم» وسجلها الحافل بالنمو والتميز التشغيلي داخل هذه الأسواق، فإن هذه الشراكة ستسرع من النمو المستقبلي وتفتح مجالات جديدة للخدمات الرقمية المتقدمة وحلول إنترنت الأشياء والعروض المبتكرة والمتطورة في قطاع الأعمال.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»: يشكل إتمام صفقة الشراكة مع «PPF تيليكوم» علامةً فارقةً في مسيرة«إي آند» والتي ستتيح لنا التوسع في تقديم خدمات الاتصالات إلى 20 دولة ليصل إجمالي حضورنا إلى 38 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، والآن في أوروبا الوسطى والشرقية، وستوفر خبرة «PPF تيليكوم» في المنطقة وقدرات «إي آند» العالمية منصة قوية للنمو والابتكار في هذه الأسواق الديناميكية. ونؤكد التزامنا المشترك بتقديم قيمة مضافة لعملائنا من خلال الخدمات الرقمية المتطورة.
بدوره، قال خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنترناشونال»: متحمسون للترحيب بأعضاء فريق «PPF تيليكوم» في عائلة «إي آند»، إذ ستوفر هذه الشراكة فرصاً هائلة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وتعزز قدراتنا على تقديم خدمات اتصالات موثوقة وتقنيات رقمية متطورة لملايين العملاء الجدد، ما يعزز النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في المنطقة.
وأضاف الشامسي: أتطلع للعمل مع باليش شارما وفريق عمل «PPF تيليكوم» للاستفادة من نقاط قوتنا المشتركة وتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر وتسريع الجهود لنشر الشبكات المتطورة والخدمات الرقمية. حيث تتمتع المجموعتان بمكانةٍ ممتازة تعزز فرص التقدم الرقمي واستكشاف آفاق نمو جديدة عبر شبكتنا العالمية.

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