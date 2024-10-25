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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
25 أكتوبر 2024 08:19

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في حين بقى البلاديوم قرب أعلى مستوى له في عشرة أشهر.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2733.63 دولار للأوقية بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً يوم الأربعاء عند 2758.37 دولار ولا تزال مرتفعة بنسبة 0.5 على مدار الأسبوع حتى الآن.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2746.3 دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة مسجلة 33.63 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.04 بالمئة ليسجل 1026.70 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1162 دولاراً للأوقية بعدما كسب ما يصل إلى 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2023.

المصدر: وكالات
الذهب
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