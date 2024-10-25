الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

استقر الدولار بوجه عام اليوم الجمعة ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية جديدة بدعم من تراجع التوقعات بخفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية وتزايد الرهانات على احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة ليعود إلى البيت الأبيض.



وارتفع الدولار قليلاً اليوم الجمعة وحافظ على الاستقرار بعد انخفاض طفيف في الجلسة السابقة على خلفية هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية.



وتحرك مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 104.04، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريباً عند 104.57 في وقت سابق من الأسبوع.



ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر بأكثر من 0.5 بالمئة هذا الأسبوع، ليواصل سلسلة مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.