«جوائز أبوظبي البحرية» تستقبل أكثر من 120 طلب مشاركة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أبوظبي البحرية»، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، عن تلقيها أكثر من 120 طلب مشاركة في الدورة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية «نسخة المراسي»، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من عدة مراسٍ في 8 دول مختلفة.

وتُعنى هذه الجوائز بالاحتفاء بأبرز الإنجازات وقصص النجاح في القطاع البحري، وتسلط الضوء على المراسي المتميزة ضمن ست فئات، وهي «جائزة التميز في الاستدامة»، و«جائزة التميز في بيئة العمل»، و«جائزة التميز في الصحة والسلامة»، و«جائزة التميز في تجربة المتعاملين»، و«جائزة التميز في الابتكار»، و«جائزة المرسى المتميز».

واستجابة للإقبال الكبير على المشاركة، تم تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في هذه النسخة من الجوائز، ما يعكس اتساع نطاق اهتمام المجتمع البحري بجوائز هذا العام، ويؤكد المكانة المتزايدة التي تحظى بها على مستوى المنطقة، كما يعكس مستوى الثقة الكبير في الجهات المنظِّمة ولجنة التحكيم.

وتخضع الطلبات المشاركة لجميع مُشغِّلي ومالكي المراسي المرخصين في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا حالياً، لجولة أولى من المراجعة من قبل فريق مؤهل من المقيمين. وسيخصصون تقييماً مرجحاً للطلبات المقدمة، استناداً إلى قدرتهم على استيفاء المعايير المحددة في كل فئة.

وتختلف معايير تقييم المراسي، بناءً على كفاءتها في فئاتها، حيث تشمل رؤية المرسى، وإنجازاتها التشغيلية، وتميُّزها في خدمة المتعاملين واهتمامها بالصحة والسلامة، ورضا الموظفين، ومبادراتها بالاستدامة والابتكار.

وسيقدم المقيمون نتائج تحليلهم إلى لجنة التحكيم التي تضم نخبة من الخبراء والقادة في القطاع البحري.

وستنظر لجنة التحكيم في درجة كل فئة، بالإضافة إلى تقييماتها المرجحة لتحديد الفائزين.

وسيتم الإعلان عن الفائزين، خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في «معرض أبو ظبي الدولي للقوارب» في 23 نوفمبر المقبل، والذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاع القوارب، ويوفر منصة متميزة للاحتفاء بالإنجازات وتعزيز التعاون في القطاع البحري.

وفي إطار الجوائز، سيُتَاح للقائمة النهائية من المراسي المؤهلة المشاركة في جوائز أبوظبي البحرية أيضاً للحصول على تكريم إضافي تحت عنوان «المرسى الأكثر شعبية»، بناءً على تصويت الجمهور.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني https://www.maritime-awards.com/ar، حيث سيتم احتساب أصوات الناخبين المعتمدة فقط.

بدوره، أعرب عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل عن سعادته بالشراكة مع أبوظبي البحرية في الدورة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية (نسخة المراسي) والإقبال المتزايد عليها، ما يعكس الالتزام بتعزيز وتطوير القطاع البحري في إمارة أبوظبي، وتندرج ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز بنية تحتية بحرية متقدمة ومستدامة في الإمارة، مؤكداً تطلعه إلى مواصلة هذا النجاح، من خلال تكريم المراسي الرائدة في القطاع.

وأضاف: «يؤدي أبوظبي للتنقل دوراً محورياً في إدارة وتنظيم الممرات المائية، ونؤكد في هذه المناسبة مواصلة جهودنا في تطوير مرافق النقل البحري، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، بهدف ضمان سلامة العمليات البحرية، وتحسين تجربة المستخدمين».

من جهته، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرّنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية من جوائز أبوظبي البحرية، والذي ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بالنسخة الماضية، لتصبح جوائزنا اليوم منصةً رائدة نحتفي من خلالها بأصحاب الإنجازات والمتميزين في العمليات البحرية والمستدامة، وتجسد غايتنا المتمثلة في دفع قطاعنا إلى الأمام وترسيخ مبادئ التميُّز والابتكار».