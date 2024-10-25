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اقتصاد

«غرف الإمارات» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيجي

«غرف الإمارات» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيجي
25 أكتوبر 2024 15:35


دبي (الاتحاد)
بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، مع صديق كويا سفير جمهورية فيجي لدى الدولة، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في البلدين.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد بمقر الاتحاد في دبي، بحضور أحمد جامع القيزي، الأمين العام المساعد في الاتحاد، سبل تسريع عملية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفيجي المشترك، والذي قطعت عملية تأسيسه شوطاً كبيراً حتى الآن.
وأكدا أن المجلس سيكون بمثابة منصة تشجع الشركات في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة، تفتح أفاقاً جديدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين الصديقين. من جهته دعا حميد محمد بن سالم، الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب الأعمال في فيجي، إلى تعزيز تعاونها مع نظرائها في دولة الإمارات وزيادة تواجدها في أسواق الدولة والاستفادة من الفرص المتوفرة في العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية.
وقدم الأمين العام للاتحاد خلال اللقاء عرضاً مفصلاً عن دور مجالس الأعمال المشتركة التي تعمل تحت مظلة اتحاد غرف الإمارات بإشراف وزارة الخارجية، والتي سيصل عددها بنهاية العام إلى 60 مجلساً.
وأوضح أنها تشكل منصة تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من جهة، ونقطة تواصل مع أصحاب القرار لتذليل التحديات التي تعترض المشاريع التجارية والاستثمارية. وأكد ابن سالم استعداد اتحاد غرف الإمارات التام للتعاون مع الجهات المعنية في فيجي، لتعزيز التعاون بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص وزيادة استثماراتها المشتركة.

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