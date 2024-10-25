غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال الكوري



دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنشاء مجلس الأعمال الكوري، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وجمهورية كوريا.

وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكوري الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، تحديد أولويات وخطط المجلس، خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّرة، إضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وجمهورية كوريا.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن مجالس الأعمال توفر منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية المثمرة، إضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.

وتغطّي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتؤدي دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.

وتعمل غرفة تجارة دبي على زيادة عدد مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلتها في إطار الجهود المبذولة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.