سالم القاسمي: تجربة الإمارات في قطاع الطيران نموذج ملهم عالمياً

رأس الخيمة (وام)

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي لتطوير قطاع الطيران باعتباره مكوناً رئيساً في تسريع عجلة النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة.

وأوضح الشيخ سالم القاسمي في تصريحات له أن قطاع الطيران في الدولة عامة، ورأس الخيمة خاصة، يعد من أسرع القطاعات نمواً ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتخطيط المستمر لمواكبة المستجدات التي يفرضها هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن تجربة الإمارات الاستثنائية في قطاع الطيران، الذي يشهد تطوراً كبيراً وسريعاً، باتت نموذجاً ملهماً للعديد من دول العالم.

ورحب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بالمهندس اسماعيل حسن اسماعيل بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لدائرة الطيران المدني برأس الخيمة، وفق للمرسوم الأميري رقم 21 لسنة 2024 متمنياً له التوفيق في أداء المهام الموكلة إليه لتطوير قطاع الطيران والنقل الجوي في الإمارة، وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو ولي عهده، بما يسهم في تعزيز دور دولتنا دولياً في القطاع الحيوي المهم، وجهود إمارة رأس الخيمة الرامية إلى تعزيز دورها السياحي والاقتصادي والتجاري.