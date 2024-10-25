21.8 مليار درهم استثمارات أجنبية جديدة بسوق أبوظبي خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ضخ المستثمرون الأجانب أكثر من 21.84 مليار درهم سيولة نقدية جديدة للاستحواذ على أسهم في الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من صفقات كبيرة أبرمت في السوق على أسهم شركة طاقة، ما يعتبر رسالة ثقة للمستثمرين حول العالم بأهمية وجدوى الاستثمار في الشركات الوطنية الإماراتية.

إلى ذلك سجل الاستثمار المؤسساتي أيضاً ضخ سيولة جديدة، بلغت قيمتها الصافية نحو 405 ملايين درهم كمحصلة شراء في الأسهم المدرجة في سوقي المال بالدولة.

ولذا فقد ارتفعت قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية لتبلغ 30.6 مليار درهم مسجلة مستويات قياسية خلال الأسبوع الحالي.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام أكثر من 100 ألف صفقة تم من خلالها تداول 10.3 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 29.2 مليار درهم، وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن السوق.

وجاء الارتفاع الكبير في تدفق السيولة للتداولات في سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الحالي بدعم من الصفقات الكبيرة التي أبرمت على أسهم شركة طاقة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 22.5 مليار درهم.

وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.91% تعادل تراجعاً بقيمة 84 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 9203.53 نقطة أمس مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 9287.69 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وكانت محصلة التداولات في سوق أبوظبي ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 49 شركة، فيما أغلقت 30 شركة على استقرار دون تغيير في أسعار إغلاقها مقارنة مع مستوياتها في نهاية الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة نقدية جديدة للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، بلغت قيمتها 21.838 مليار درهم صافي شراء خلال الأسبوع، فيما استحوذت تداولاتهم على أكثر من 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الفترة.

ووفقاً لبيانات السوق فإن تداولات المستثمرين المؤسساتيين بلغت أكثر من 27.5 مليار درهم وكانت محصلتها زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين من المحافظ والصناديق والشركات المستثمرة في الأسهم بنحو 303 ملايين درهم صافي شراء خلال الأسبوع.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي إبرام نحو 44 ألف صفقة خلال الجلسات الخمس الماضية، تم من خلالها تداول 692 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 4479.19 نقطة أمس، مقارنة مع مستوى إغلاقه البالغ 4469.25 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع طفيف بلغت قيمته 10 نقاط تقريباً، ما يعادل 0.2%.

من جهة أخرى تظهر بيانات السوق، أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع بلغت نحو 680.42 مليون درهم لتشكل ما يقارب من 48% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 746.27 مليون درهم لتشكل ما نسبته 52.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 65.8 مليون درهم، كمحصلة بيع.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 1.014 مليار درهم لتشكل ما نسبته 71.7 % من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها نحو 912 مليون درهم لتشكل ما نسبته 64.4% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 102.4 مليون درهم، صافي شراء.