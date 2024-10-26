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اقتصاد

45 مليار درهم أرباح صافية لـ 16 شركة مدرجة

45 مليار درهم أرباح صافية لـ 16 شركة مدرجة
27 أكتوبر 2024 01:16

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت الأرباح الصافية لـ16 شركة وطنية مدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بنسبة %13 بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ 44.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 5.2 مليار درهم، مقارنة مع أرباحها الصافية التي حققتها في الفترة المقابلة من 2023 والبالغة 39.7 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المفصح عنها حتى الآن.
أظهرت البيانات للشركات الـ16 المدرجة بالأسواق المالية المحلية أن إجمالي قيمة الإيرادات التشغيلية التي حققتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت نسبته 14.8% ليصل إلى 97.8 مليار درهم، بزيادة بقيمة 12.6 مليار درهم، مقارنة مع قيمتها البالغة 85.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
يشار إلى أن معدلات النمو في الأرباح الصافية والإيرادات التشغيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، للشركات الوطنية المدرجة، تعكس مستويات النشاط الكبير الذي تسجله قطاعات الأعمال في السوق المحلية، وتعزز الثقة باستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني الإماراتي بشكل عام، والتي يتوقع أن تتجاوز 4% خلال 2024 و5.2% العام المقبل 2025، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي. 
وكشفت البيانات للشركات الوطنية التي أفصحت عن نتائج أعمالها حتى الآن، عن أن 12 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية سجلت نمواً في صافي أرباحها بقيمة 4.6 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 11.8%، ليبلغ 43.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة مع 39.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023.
والبنوك الوطنية التي أفصحت عن بياناتها المالية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، حتى الآن هي: «أبوظبي الأول»، «الإمارات دبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «بنك الشارقة»، «مصرف الشارقة الإسلامي»، «التجاري الدولي»، «أم القيوين الوطني»، «رأس الخيمة الوطني»، «العربي المتحد»، «الإمارات الإسلامي»، «دبي التجاري» و«مصرف عجمان».
وكشفت نتائج البنوك التي أفصحت عن بياناتها الربعية، عن أن إيراداتها التشغيلية الإجمالية ارتفعت بنسبة 9% تعادل زيادة بقيمة 7.2 مليار درهم لتبلغ 86.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 79.7 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2023. وارتفعت القيمة الإجمالية لموجودات البنوك الـ12 بنحو 282.2 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر 2024 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.353 تريليون درهم تعادل نمواً بنسبة 9.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
 وأظهرت بيانات أربع شركات وطنية أخرى أفصحت عن بياناتها، وهي «إن أم دي سي إنيرجي»، «إيزي ليس»، «بالمز الرياضية»، و«أيبيكس» أنها تمكن من تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بقيمة 564 مليون درهم تعادل نمواً بنسبة 113% لتصل إلى 1.1 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 498 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2023.
كما حققت الشركات الأربع إيرادات تشغيلية إجمالية بقيمة 10.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرها 5.4 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 99% مقارنة مع إيراداتها التشغيلية الإجمالية التي حققتها في الفترة المقابلة من 2023 والبالغة 5.5 مليار درهم.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للشركات الأربع بقيمة 2.8 مليار درهم لتبلغ 19.4 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024 بنمو نسبته 17% مقارنة مع 16.5 مليار درهم في 31 ديسمبر2023.

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