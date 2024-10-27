أطلق مطار الشارقة وشركة العربية للطيران أول رحلة جوية مباشرة من الشارقة إلى جزر المالديف اعتباراً من اليوم وذلك في خطوة جديدة تعزز من مكانة الشارقة على خريطة السفر الدولية وترسخ من حضورها النوعي في قطاعي السفر والسياحة على مستوى العالم.

شهد حفل تدشين الرحلة الأولى السيد حسن وحيد نائب سفير المالديف لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين في هيئة مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.

ومن المقرر أن تسيّر الشركة طائرات من طراز إيرباص A320 بين مطار الشارقة ومطار فيلانا بمالية في جزر المالديف بواقع رحلة يومية.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن مطار الشارقة يسجل حضورًا أوسع على خريطة السفر الدولي ونواصل تنفيذ خطتنا لإضافة وجهات مباشرة جديدة لخطوط الطيران عبر المطار وأن إطلاق أولى الرحلات المباشرة من الشارقة إلى جزر المالديف هو محطة تضاف إلى الوجهات السابقة التي أعلنت عنها شركة العربية للطيران خلال العام الحالي وهو ما يؤكد التزامنا العميق بتوسيع شبكة وجهاتنا الدولية وتقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين.

وأضاف أن جزر المالديف هي واحدة من أهم الوجهات السياحية المميزة لعشاق السفر من مختلف دول العالم وهو ما يدفعنا نحو تكثيف جهودنا بشكل أكبر لتقديم أفضل الخدمات لصالح المسافرين المتوقع استقبالهم عبر مطار الشارقة في رحلاتهم المباشرة إلى هذه الجزر السياحية الجميلة وبما يليق بمكانة مطار الشارقة كشريك أساسي في تعزيز قطاع الطيران في المنطقة، لافتا إلى أن إطلاق الخط الجوي الجديد يترجم المساهمة في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات وجزر المالديف وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

من جانبه قال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن تدشين رحلتنا الأولى إلى جزر المالديف خطوة جديدة في مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا ويسرنا توفير فرصة السفر المباشر لعملائنا إلى هذه الوجهة الجذابة حيث تؤكد إضافة هذه الرحلات الجديدة التزامنا بتقديم خدمات سفر جوي موثوقة بأسعار معقولة فضلاً عن توفير المزيد من الخيارات لاستكشاف وجهات جديدة حول العالم.

يذكر أن الخطة الاستراتيجية التي تتبنى هيئة مطار الشارقة الدولي تنفيذها تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى مطار الشارقة لتصل إلى 25 مليون مسافر بالإضافة لاستقطاب شركات الطيران العالمية لزيادة عدد الرحلات الدولية وتوسيع شبكة الوجهات الجديدة عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بفاعلية ودعم الخدمات المقدمة لشركات الطيران والمسافرين بمواكبة أحدث التقنيات ومواصلة تنفيذ مشاريع التطوير بهدف تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية في قطاعي السفر والطيران وصولًا إلى تعزيز تجربة السفر الآمنة والسلسة التي توفرها للمسافرين.