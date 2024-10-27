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«ديوا» تبحث تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي مع «مايكروسوفت»

«ديوا» تبحث تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي مع «مايكروسوفت»
27 أكتوبر 2024 17:30

لوس أنجلوس (الاتحاد)
زار وفد برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، المقر الرئيسي لشركة مايكروسوفت في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية لمناقشة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والبنية التحتية الذكية.

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ورافق معالي الطاير كلٌ من المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس قطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، ولوه لثقيم هوات، مستشار رئيسي - توليد الطاقة، والمهندس غانم القاسم، مدير أول - طاقة شمسية، والمهندس حميد الحمادي، مدير أول - المشاريع الخاصة في هيئة كهرباء ومياه دبي.
وخلال الزيارة، التقى معالي الطاير بالمسؤولين التنفيذيين في مايكروسوفت راجموهان راجاجوبالان، المدير العام لـ M365 Copilot and Apps، وريكاردو فيلالوبوس، المدير الرئيسي لهندسة برمجيات الصناعة.
وركزت المناقشات على الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لتعزيز بيئة عمل فعالة ومبتكرة، بالإضافة إلى استكشاف حلول المباني الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتماشى مع التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالابتكار الرقمي والبنية التحتية المستدامة.
وكانت الهيئة أتاحت لموظفيها بداية العام الحالي المساعدَين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من مايكروسوفت.
ووفق الهيئة، يأتي ذلك انسجاماً مع جهودها لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة.
وأكد معالي الطاير التزام الهيئة بالاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز التميز التشغيلي وسعادة المتعاملين والاستدامة البيئية.
وقال الطاير: «نعمل على تبني أحدث الحلول الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مستدامة رائدة عالمياً والمساهمة في دعم رؤية دبي كمدينة ذكية ومستدامة، وتعاوننا مع مايكروسوفت يعزز هذه المهمة ويفتح الأبواب أمام التطورات التكنولوجية الجديدة التي ستعود بالنفع على بيئة العمل لدينا ومتعاملينا على حد سواء».
وسلط فريق مايكروسوفت الضوء على قدرات Microsoft 365 Copilot، وهي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لرفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها من خلال أتمتة وتعزيز العمليات اليومية. كما تطرقت المناقشات لحلول المباني الذكية من مايكروسوفت، المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتي تعد بتحسين استخدام الطاقة وتعزيز بيئات المباني المستدامة.
وتتماشى المبادرتان مع رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الاستدامة والابتكار وتطوير تقنيات وأدوات المدن الذكية في دبي. وتعزز زيارة الوفد الشراكة الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي مع مايكروسوفت وتؤكد التزامها بالتطوير التكنولوجي المستمر والابتكار في عملها للمساهمة في استشراف مستقبل مستدام لدبي.

هيئة كهرباء ومياه دبي
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