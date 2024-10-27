75 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن انعقاد الملتقى الاقتصادي الإماراتي السعودي يمثل منصة حوارية بارزة لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودفعها لمستويات أكثر تقدماً، ويسهم في تمكين مجتمعي الأعمال في البلدين من استكشاف المزيد من الفرص النمو الواعدة في أسواقهما.

وأضاف معاليه خلال كلمته بالملتقي الاقتصادي الإماراتي السعودي الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة السعودية الرياض أن العلاقات الإماراتية السعودية تمثل أحد أبرز نماذج الأخوة والشراكة، فضلا عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات.

ونظم اتحاد الغرف السعودية الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي في نسخته الثالثة، برعاية وحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة وفد تجاري إماراتي يضم أكثر من 100 من كبرى الشركات الإماراتية، يرأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين.وأشار معاليه إلى العديد من المؤشرات التي تأكد قوة التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي القائم حالياً في مجال التجارة والاستثمار، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والثاني عالمياً للمملكة العربية السعودية، كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً، والرابع عالمياً كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتصدرت مكانة تجارية متميزة، حيث تعتبر الوجهة الأولى لإعادة التصدير من دولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغت 137 مليار درهم خلال 2023، في حين وصلت المبادرات التجارية غير النفطية بين البلدين إلى 75 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، محققاً نمواً بأكثر من 18%، مقارنة المعدات الفترة من عام 2003.

كما بلغت التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الأسواق السعودية خلال العام الماضي أكثر من 15.7 مليار درهم، محققة نمو بنسبة 6% مقارنة بالعام 2022، في حين بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية في الأسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2022، لتأتي السعودية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراً في الإمارات.

وأضاف معاليه: «يمثل القطاع السياحي أحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية من أكبر عشر أسواق رئيسية مصدرة للسياحة لدول دولة الإمارات، حيث وصل إجمالي عدد السياح السعوديين إلى دولة الإمارات أكثر من 1.7 مليون سائح خلال عام 2023، في حين يوجد أكثر من 400 رحلة طيران أسبوعيا بين البلدين».